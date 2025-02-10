Быстрый полет на Марс: в NASA провели испытание топлива для космического ядерного двигателя

Космические корабли, оснащенные ядерными реакторами, смогут значительно сократить время полета к другим мирам Солнечной системы.

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Астронавты когда-то смогут быстро долететь на Марс с помощью космического корабля, работающего на ядерном реакторе. Но перед этим нужно сделать много работы по усовершенствованию таких реакторов, которые производят тепло, необходимое для создания тяги. Недавно компания General Atomics совместно с NASA сделали шаг вперед к использованию ракетных ядерных двигателей. В Центре космических полетов имени Маршалла было проведено испытание топлива для ракетного ядерного реактора, чтобы выяснить, может ли оно работать в экстремальных условиях космоса, пишет Space.

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По словам представителей General Atomics, испытание показало, что топливо может выдерживать суровые условия космического полета. Таким образом это еще один шаг вперед к созданию нового ядерного теплового двигателя, который обеспечит быстрые полеты на Марс и Луну.

Во время испытания специалисты General Atomics использовали образцы топлива и подвергли их шести термическим циклам, в которых использовался горячий водород для быстрого повышения температуры до почти 2000 градусов Цельсия. Любое ядерное топливо на борту космического корабля должно выдерживать экстремальные температуры и воздействие горячего водородного газа.

Чтобы проверить, как топливо может выдерживать эти условия, было проведено дополнительное испытание с различными защитными характеристиками, чтобы получить дополнительные данные о том, как улучшения материалов улучшают характеристики топлива в условиях, аналогичных условиям ядерного реактора.

Ученые испытали топливо, подвергая его воздействию температур до 2700 градусов Цельсия, и обнаружили, что оно хорошо работает даже при таких высоких температурах.

Представители General Atomics заявили, что результаты показывают, что ядерный тепловой двигатель может работать в два-три раза эффективнее, чем современные ракетные двигатели.

Одна из главных причин, по которой NASA хочет построить космические корабли с ядерным тепловым двигателем состоит в том, что они могут перемещаться намного быстрее в космосе, чем ракеты с химическими двигателями.

Более быстрое время перелета может снизить риски для астронавтов, поскольку более длительные путешествия требуют больше припасов и более надежных систем для поддержки астронавтов. Существует также проблема радиации, ведь чем дольше астронавты находятся в космосе, тем больше космического излучения они получают.

Сейчас в NASA работают над созданием ядерного теплового двигателя, с помощью которого люди смогут быстро достичь Марса. Известно, первая демонстрация этого двигателя должна состоятся в 2027 году.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в Солнечной системе фрагменты двух уничтоженных планет. Два известных астероида могут быть остатками так называемых "планетных эмбрионов", существовавших более 4 миллиардов лет назад.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили неожиданные последствия мощного удара по поверхности Марса.