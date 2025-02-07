Недавнее столкновение с Марсом заставило планету содрогнуться до самой мантии (фото)

Новое исследование показывает, что столкновение астероида с Красной планетой произвело сейсмические волны, которые проникли гораздо глубже, чем предполагалось.

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Ученые использовали данные орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter и посадочного модуля InSight и получили новую информацию о падении астероидов на Марс и сейсмических сигналах, которые они производят. Важнейшим открытием стало то, что эти сигналы могут проникать глубже в недра Марса, чем считалось ранее. Это может изменить представление о внутренней структуре Красной планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Universe Today.

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С 2018 по 2022 год посадочный модуль InSight впервые измерял сейсмическую активность на Марсе. В частности, он обнаружил более 1300 землетрясений на Марсе. Большинство из них были вызваны геологической активностью, а несколько — ударами астероидов, которые упали далеко от модуля.

Обнаружение сейсмических волн дает возможность исследовать внутреннюю часть Марса и дает подсказки относительно плотности, глубины и толщины коры, мантии и ядра. Как показывает исследование, InSight зафиксировал сейсмические волны от удара астероида, который упал в регионе Cerberus Fossae на расстоянии 1640 км от посадочного модуля. Сам удар произошел в 2002 году и образовавшийся кратер сфотографировал Mars Reconnaissance Orbiter.

InSight зафиксировал сейсмические волны от удара астероида, который упал в регионе Cerberus Fossae на расстоянии 1640 км от посадочного модуля. Сам удар произошел в 2002 году и образовавшийся кратер сфотографировал Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

По словам ученых, неожиданностью стало то, что InSight смог зафиксировать сейсмические волны на таком расстоянии. Считалось, что они просто не должны были дойти до сейсмометра посадочного модуля. Ученые считали, что кора Марса оказывает демпфирующий эффект на отдаленные столкновения с планетой. Это означает, что волны, вызванные столкновениями, прошли более прямой путь по "сейсмическому шоссе" через более глубокую мантию Марса.

С 2018 по 2022 год посадочный модуль InSight впервые измерял сейсмическую активность на Марсе Фото: NASA

Это открытие имеет важные последствия для того, как обычно представляют себе недра Марса ученые и может означать, что наше понимание и модель внутренней части планеты, возможно, требуют пересмотра.

По словам авторов исследования, обнаружение этого ударного события меняет наше понимание недр Марса, особенно его коры и верхней мантии. Дело в том, что гораздо больше сейсмических событий, которые обнаружил InSight, проникли гораздо глубже в планету, чем предполагали ученые.

Раньше считалось, что кора Марса будет улавливать большую часть высокочастотной сейсмической энергии, направляя ее вокруг планеты от точки удара до сейсмометра InSight. Ученые думали, что любая высокочастотная энергия, проникающая глубже в мантию, быстро теряется. Но оказывается мантия Марса гораздо лучше распространяет эту сейсмическую энергию, позволяя ей распространяться быстрее и дальше. Это говорит о том, что мантия имеет другой элементный состав, чем предполагалось ранее, вероятно, с более низким содержанием оксида железа, чем предсказывали более ранние модели, говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, черная дыра в соседней галактике бросает в Млечный Путь странные звезды. Исследование меняет представление о Большом Магеллановом Облаке, ведь там может находиться огромная черная дыра, хотя считается, что ее там быть не должно.

Также Фокус писал о том, что некоторые звезды полностью меняют представление о планетах, которые вращаются вокруг них.