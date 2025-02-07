Нещодавнє зіткнення з Марсом змусило планету здригнутися до самої мантії (фото)

Нове дослідження показує, що зіткнення астероїда з Червоною планетою спричинило сейсмічні хвилі, які проникли набагато глибше, ніж передбачалося.

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Вчені використовували дані орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter і посадкового модуля InSight і отримали нову інформацію про падіння астероїдів на Марс і сейсмічні сигнали, які вони виробляють. Найважливішим відкриттям стало те, що ці сигнали можуть проникати глибше в надра Марса, ніж вважалося раніше. Це може змінити уявлення про внутрішню структуру Червоної планети. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Universe Today.

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З 2018 по 2022 рік посадковий модуль InSight вперше вимірював сейсмічну активність на Марсі. Зокрема, він виявив понад 1300 землетрусів на Марсі. Більшість із них були спричинені геологічною активністю, а кілька — ударами астероїдів, які впали далеко від модуля.

Виявлення сейсмічних хвиль дає можливість дослідити внутрішню частину Марса і дає підказки щодо щільності, глибини і товщини кори, мантії та ядра. Як показує дослідження, InSight зафіксував сейсмічні хвилі від удару астероїда, який впав у регіоні Cerberus Fossae на відстані 1640 км від посадкового модуля. Сам удар стався 2002 року і кратер, що утворився, сфотографував Mars Reconnaissance Orbiter.

InSight зафіксував сейсмічні хвилі від удару астероїда, який впав у регіоні Cerberus Fossae на відстані 1640 км від посадкового модуля. Сам удар стався 2002 року і кратер, що утворився, сфотографував Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

За словами вчених, несподіванкою стало те, що InSight зміг зафіксувати сейсмічні хвилі на такій відстані. Вважалося, що вони просто не повинні були дійти до сейсмометра посадкового модуля. Вчені вважали, що кора Марса справляє демпфуючий ефект на віддалені зіткнення з планетою. Це означає, що хвилі, викликані зіткненнями, пройшли пряміший шлях "сейсмічним шосе" через глибшу мантію Марса.

З 2018 по 2022 рік посадковий модуль InSight вперше вимірював сейсмічну активність на Марсі Фото: NASA

Це відкриття має важливі наслідки для того, як зазвичай уявляють собі надра Марса вчені, і може означати, що наше розуміння і модель внутрішньої частини планети, можливо, потребують перегляду.

За словами авторів дослідження, виявлення цієї ударної події змінює наше розуміння надр Марса, особливо його кори і верхньої мантії. Річ у тім, що набагато більше сейсмічних подій, які виявив InSight, проникли набагато глибше в планету, ніж припускали вчені.

Раніше вважалося, що кора Марса вловлюватиме більшу частину високочастотної сейсмічної енергії, направляючи її навколо планети від точки удару до сейсмометра InSight. Вчені думали, що будь-яка високочастотна енергія, що проникає глибше в мантію, швидко втрачається. Але виявляється мантія Марса набагато краще поширює цю сейсмічну енергію, даючи їй змогу поширюватися швидше і далі. Це свідчить про те, що мантія має інший елементний склад, ніж передбачалося раніше, імовірно, з більш низьким вмістом оксиду заліза, ніж передбачали більш ранні моделі, кажуть автори дослідження.

Як уже писав Фокус, чорна діра в сусідній галактиці кидає в Чумацький Шлях дивні зірки. Дослідження змінює уявлення про Велику Магелланову Хмару, адже там може знаходитися величезна чорна діра, хоча вважається, що її там бути не повинно.

Також Фокус писав про те, що деякі зірки повністю змінюють уявлення про планети, які обертаються навколо них.