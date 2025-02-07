Чорна діра в сусідній галактиці кидає в Чумацький Шлях дивні зірки: що відбувається (фото)

Дослідження змінює уявлення про Велику Магелланову Хмару, адже там може знаходитися величезна чорна діра, хоча вважається, що її там бути не повинно.

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Про те, що в нашій галактиці існують гіпершвидкісні зірки стало відомо в 2005 році, коли спостереження підтвердили давню гіпотезу. Ці зірки рухаються набагато швидше звичайних зірок і навіть можуть вилетіти з Чумацького Шляху. Розрахунки астрономів показують, що в нашій галактиці знаходиться приблизно 1000 гіпершвидкісних зірок. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, показує, що насправді деякі з цих зірок прибули до нас із сусідньої галактики Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху, пише Universe Today.

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Більшість зірок у Чумацькому Шляху рухаються зі швидкістю приблизно 100 км/с, але швидкість гіпершвидкісних зірок сягає 1000 км/с. Згідно з існуючою теорією, яка підтверджена спостереженнями, ці зірки вилітають із центру нашої галактики. Коли подвійна зірка наближається до надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху, то одну зірку чорна діра поглинає, а іншу викидає в космос з величезною швидкістю.

Пряме зображення чорної діри Стрілець А* Фото: черная дыра

Тепер же астрономи вважають, що деякі гіпершвидкісні зірки насправді прибули з галактики Велика Магелланова Хмара і їх відправила в подорож до Чумацького Шляху центральна надмасивна чорна діра.

Чумацький шлях Фото: ESA

Вчені вивчили рух гіпершвидкісних зірок за допомогою даних космічного телескопа Gaia, які показали, що траєкторія руху цих зірок вказує на те, що вони прибули із сусідньої галактики, а не з центру Чумацького Шляху.

Учені створили моделювання, яке засвідчило, що такі зірки могли бути викинуті надмасивною чорною дірою в центрі Великої Маггеланової Хмари, маса якої приблизно в 600 000 разів більша за масу Сонця.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Але тут виникає проблема. Річ у тім, що зараз астрономи вважають, що надмасивні чорні діри знаходяться тільки в центрах великих галактик, а в карликових галактиках їх немає. Хоча деякі дані вказують на те, що вони можуть там бути, все ж вони не вважаються надмасивними.

Велика Маггеланова Хмара — це карликова галактика, і якщо там їсть надмасивна чорна діра, то це змінює уявлення не тільки про цю галактику, а й про всі карликові галактики.

Виходить, якщо астрономи не можуть виявити надмасивні чорні діри в маленьких галактиках, то це означає, що теоріям еволюції галактик, ймовірно, не вистачає важливих даних.

Як уже писав Фокус, навколо Землі з'явилися кільця через потужну бурю на Сонці і в одному з них знайшли щось незвичайне. Дослідники кажуть, що тимчасові радіаційні пояси навколо нашої планети поки не збираються зникати.

Також Фокус писав про те, що мінливі зірки роблять те, чого від них не очікували. За словами вчених, результати дослідження виявилися для них сюрпризом, адже вони не очікували, що зірки можуть так спотворювати дані про планети.