Навколо Землі з'явилися кільця через потужну бурю на Сонці: в одному з них знайшли щось незвичайне (відео)

Дослідники кажуть, що тимчасові радіаційні пояси навколо нашої планети поки не збираються зникати.

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Ще в травні минулого року на Землю обрушилася сонячна буря такої сили, що її наслідки відчувалися навіть на дні океанів, пише ScienceAlert.

Потужний потік сонячних частинок врізався в магнітне поле нашої планети, тому полярні сяйва було видно на нижчих широтах. Але рекордна сонячна буря цим не обмежилася. Протягом багатьох місяців Земля виявилася оперезаною двома новими тимчасовими радіаційними поясами, які складалися з високоенергетичних частинок. Вони були захоплені магнітним полем Землі.

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За словами вчених, подібні явища спостерігалися і раніше, але тільки після травневої сонячної бурі в одному з нових поясів Землі були помічені високоенергетичні частинки — протони.

"Результати порівняння даних до і після бурі були справді приголомшливими", — каже фізик Сіньлінь Лі з Університету Колорадо в Боулдері.

Радіаційний пояс — це звичайне явище для планет із глобальним магнітним полем. Зоряні частинки, які переносяться зоряним вітром, зустрічаються з планетарними магнітними полями. Після цього захоплені магнітним полем частинки утворюють величезні пояси навколо планет.

У Землі є два постійні радіаційні пояси — внутрішній і зовнішній пояс Ван Аллена. Такі структури виступають у ролі планетарної системи оборони, яка береже Землю від прямого попадання сонячних частинок.

Нові пояси Землі виявилися затиснутими між радіаційними поясами Ван Аллена. Один із них, як зазвичай, складався з електронів, але в іншому містилися високоенергійні частинки протони, чого раніше ніколи не спостерігалося.

"Це справді високоенергетичні електрони та протони, які знайшли свій шлях у внутрішнє магнітне середовище Землі. Деякі з них можуть залишатися в цьому місці дуже довго", — каже астроном Девід Сібек із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Ці пояси залишалися на своєму місці набагато довше, ніж їхні попередники. Тимчасові пояси трималися протягом трьох місяців порівняно з кількома тижнями раніше.

Наступні сонячні бурі в червні та серпні 2024 року вибили більшу частину частинок з орбіти, значно зменшивши щільність поясів. Однак невелика кількість все ще залишається обертатися навколо Землі.

Учені кажуть, що протонний пояс може залишатися недоторканим понад рік. Поточні вимірювання допоможуть вченим виміряти його довговічність і швидкість розпаду.

Нагадаємо, астрономи виявили Землю в майбутньому біля мертвої зірки. Нове дослідження показує, якою може бути остаточна доля нашої планети.