Вокруг Земли появились кольца из-за мощной бури на Солнце: в одном из них нашли нечто необычное (видео)

Исследователи говорят, что временные радиационные пояса вокруг нашей планеты пока не собираются исчезать.

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Еще в мае прошлого года на Землю обрушилась солнечная буря такой силы, что ее последствия ощущались даже на дне океанов, пишет ScienceAlert.

Мощный поток солнечных частиц врезался в магнитное поле нашей планеты, поэтому полярные сияния были видны на более низких широтах. Но рекордная солнечная буря этим не ограничилась. На протяжении многих месяцев Земля оказалась опоясанной двумя новыми временными радиационными поясами, которые состояли из высокоэнергетических частиц. Они были захвачены магнитными полем Земли.

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По словам ученых, подобные явления наблюдались и раньше, но только после майской солнечной бури в одном из новых поясов Земли были замечены высокоэнергетические частицы – протоны.

"Результаты сравнения данных до и после бури были действительно потрясающими", — говорит физик Синьлинь Ли из Университета Колорадо в Боулдере.

Радиационный пояс – это обычное явление для планет с глобальным магнитным полем. Звездный частицы, которые переносятся звездным ветром, встречаются с планетарными магнитными полями. После этого захваченные магнитным полем частицы образуют огромные пояса вокруг планет.

У Земли имеются два постоянных радиационных пояса – внутренний и внешний пояс Ван Аллена. Такие структуры выступают в роли планетарной системы обороны, которая бережет Землю от прямого попадания солнечных частиц.

Новые пояса Земли оказались зажатыми между радиационными поясами Ван Аллена. Один из них, как обычно, состоял из электронов, но в другом содержались высокоэнергичные частицы протоны, чего ранее никогда не наблюдалось.

"Это действительно высокоэнергетические электроны и протоны, которые нашли свой путь во внутреннюю магнитную среду Земли. Некоторые из них могут оставаться в этом месте очень долго", — говорит астроном Дэвид Сибек из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Эти пояса оставались на своем месте гораздо дольше, чем их предшественники. Временные пояса держались на протяжении трех месяцев в сравнении с несколькими неделями ранее.

Последующие солнечные бури в июне и августе 2024 года выбили большую часть частиц с орбиты, значительно уменьшив плотность поясов. Однако небольшое количество все еще остается вращаться вокруг Земли.

Ученые говорят, что протонный пояс может оставаться нетронутым больше года. Текущие измерения помогут ученым измерить его долговечность и скорость распада.

Напомним, астрономы обнаружили Землю в будущем возле мертвой звезды. Новое исследование показывает, какой может быть окончательная судьба нашей планеты.