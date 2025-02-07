Черная дыра в соседней галактике бросает в Млечный Путь странные звезды: что происходит (фото)

Исследование меняет представление о Большом Магеллановом Облаке, ведь там может находиться огромная черная дыра, хотя считается, что ее там быть не должно.

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О том, что в нашей галактике существуют гиперскоростные звезды стало известно в 2005 году, когда наблюдения подтвердили давнюю гипотезу. Эти звезды двигаются намного быстрее обычных звезд и даже могут вылететь из Млечного Пути. Расчеты астрономов показывают, что в нашей галактике находится примерно 1000 гиперскоростных звезд. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, показывает, что на самом деле некоторые из этих звезд прибыли к нам из соседней галактики Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути, пишет Universe Today.

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Большинство звезд в Млечном Пути двигаются со скоростью примерно 100 км/с, но скорость гиперскоростных звезд достигает 1000 км/с. Согласно существующей теории, которая подтверждена наблюдениями, эти звезды вылетают из центра нашей галактики. Когда двойная звезда приближается к сверхмассивной черной дыре Стрелец А* в центре Млечного Пути, то одну звезду черная дыра поглощает, а вторую выбрасывает в космос с огромной скоростью.

Прямое изображение черной дыры Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Теперь же астрономы считают, что некоторые гиперскоростные звезды на самом деле прибыли из галактики Большое Магелланового Облако и их отправила в путешествие в Млечный Путь центральная сверхмассивная черная дыра.

Млечный путь Фото: ESA

Ученые изучили движение гиперскоростных звезд с помощью данных космического телескопа Gaia, которые показали, что траектория движения этих звезд указывает на то, что они прибыли из соседней галактики, а не из центра Млечного Пути.

Ученые создали моделирование, которое показало, что такие звезды могли быть выброшены сверхмассивной черной дырой в центре Большого Маггеланова Облака, масса которой примерно в 600 000 раз больше массы Солнца.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Но здесь возникает проблема. Дело в том, что сейчас астрономы считают, что сверхмассивные черные дыры находятся только в центрах крупных галактик, а в карликовых галактиках их нет. Хотя некоторые данные указывают на то, что они могут там быть, все же они не считаются сверхмассивными.

Большое Маггеланово Облако – это карликовая галактика и если там ест сверхмассивная черная дыра, то меняет представление не только об этой галактике, но и о всех карликовых галактиках.

Получается, если астрономы не могут обнаружить сверхмассивные черные дыры в маленьких галактиках, то значит теориям эволюции галактик, вероятно, не хватает важных данных.

Как уже писал Фокус, вокруг Земли появились кольца из-за мощной бури на Солнце и в одном из них нашли нечто необычное. Исследователи говорят, что временные радиационные пояса вокруг нашей планеты пока не собираются исчезать.

Также Фокус писал о том, что изменчивые звезды делают то, чего от них не ожидали. По словам ученых, результаты исследования оказались для них сюрпризом, ведь они не ожидали, что звезды могут так искажать данные о планетах.