Сюрприз для астрономов: изменчивые звезды делают то, чего от них не ожидали

По словам ученых, результаты исследования оказались для них сюрпризом, ведь они не ожидали, что звезды могут так искажать данные о планетах.

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Астрономы выяснили, что изменчивые звезды, которые становятся ярче и тускнеют в течение всего нескольких часов, искажают информацию о планетах за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Space.

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Астрономы выяснили, что изменчивые звезды могут полностью менять представление о планетах, которые вокруг них вращаются. К такому выводу ученые пришли после изучения 20 планет за пределами Солнечной системы с помощью космического телескопа Хаббл.

Исследование показало, что колебания звездного света, вызванные более горячими и более холодными участками на поверхности звезд, искажают данные о планетах.

Выяснилось, что данные о половине изученных планет были искажены изменчивостью их родных звезд. Если не учитывать этот фактор, то можно получать неверные данные о планетах, включая их размер, температуру и состав их атмосфер, говорят астрономы.

По слова авторов исследования, открытие стало для них большим сюрпризом, ведь они не ожила ли, что звездный свет может так искажать данные.

Когда планеты проходят перед своими родительскими звездами, то возникают провалы в звездном свете, ведь он блокируется планетой. Эти провалы в свете звезды можно использовать для обнаружения самих планет. А период времени между провалами в звездном свете можно использовать для определения орбитального периода планет. Анализ звездного света, который проходит через атмосферу планеты, позволяет понять из чего она состоит.

Когда планеты проходят перед своими родительскими звездами, то возникают провалы в звездном свете, ведь он блокируется планетой Фото: space.com

По словам ученых, если неправильно интерпретировать данные о звездном свете, то это может помешать обнаружить планету, а даже если она обнаружена, то может помешать точно определить ее характеристики.

Астрономы говорят, что у некоторых звезд из-за сильной магнитной активности на поверхности возникают более темные и холодные, а также более горячие и яркие участки.

Более яркие участки излучают больше света, то есть если планета проходит перед самой горячей частью звезды, это может привести к тому, что астрономы неправильно определят размер планеты. Дело в том, что она будет блокировать больше звездного света. Также астрономы могут подумать, что планета имеет более высокую температуру, чем есть на самом деле, или что у планеты более плотная атмосфера.

С другой стороны, если планета проходит перед холодным участком звезды, то таким образом она может показаться меньше и холоднее, чем есть на самом деле.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую большую струю черной дыры в ранней Вселенной, которая в два раза больше Млечного Пути. Астрономы впервые обнаружили настолько масштабный выброс плазмы из сверхмассивной черной дыры, существовавшей, когда Вселенной было 1,2 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство впервые отправит на Луну уникальный посадочный аппарат, который поможет в освоении и изучении спутника Земли.