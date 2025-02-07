В 2 раза больше Млечного Пути: обнаружена крупнейшая струя черной дыры в ранней Вселенной (фото)

Астрономы впервые обнаружили настолько масштабный выброс плазмы из сверхмассивной черной дыры, существовавшей, когда Вселенной было 1,2 млрд лет.

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Астрономы с помощью мощного радиотелескопа LOFAR обнаружили самую большую струю плазмы, вылетающую из черной дыры в ранней Вселенной. Двойная струя имеет общую длину примерно 215 000 световых лет, что в 2 раза больше размера нашей галактики Млечный Путь. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Считается, что все крупные галактики имеют в центре сверхмассивную черную дыру. Когда она активно притягивает к себе материю, то вокруг черной дыры формируется аккреционный диск из горячего газа и пыли. Сильнейшая гравитация сверхмассивной черной дыры создает огромное трение в аккреционном диске, из-за чего газ сильно нагревается и начинает ярко светиться. Иногда это приводит к тому, что черная дыра создает квазар – один из самых ярких объектов во Вселенной.

Из аккреционного диска в черную дыру попадает материя, что позволяет ей расти и набирать массу. Но не вся материя попадают в черную дыру. Часть ее перемещается к полюсам черной дыры и вылетает в виде двойной струи плазмы. То есть эта струя вылетает в разных направлениях от черной дыры. Такие струи можно обнаружить с помощью радиотелескопов.

Не вся материя попадают в черную дыру. Часть ее перемещается к полюсам черной дыры и вылетает в виде двойной струи плазмы. Иллюстрация Фото: space.com

Астрономы обнаружили самую большую струю сверхмассивной черной дыры, которая является квазаром под названием J1601+3102, в ранней Вселенной. Эта черная дыра выпустила свою двойную струю, когда Вселенной было 1,2 млрд лет, в то время как общий возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет. Двойная струя имеет общую длину примерно 215 000 световых лет, что в два раза больше размера Млечного Пути.

Хотя сверхмассивные черные дыры, создающие квазары, имеют массу в миллиарды раз больше, чем у Солнца, J1601+3102 на удивление имеет меньшую массу, говорят ученые. Исследование показало, что масса черной дыры примерно в 450 млн раз больше массы Солнца. По словам ученых, это значит, что для создания настолько мощных струй в ранней Вселенной необязательно нужны были чрезвычайно массивные черные дыры, которые должны очень активно поглощать материю.

Астрономы обнаружили самую большую струю сверхмассивной черной дыры, которая является квазаром под названием J1601+3102, в ранней Вселенной Фото: space.com

Астрономы выяснили, состоящая из двух частей струя черной дыры является ассиметричной. То есть вылетающие в разные стороны части струи черной дыры не похожи друг на друга. Одна часть струи не только короче другой, но и намного ярче. Ученые считают, что на струи может оказывать влияние экстремальная среда вокруг сверхмассивной черной дыры.

Ученые теперь намерены получить больше данный о масштабной струе черной дыры, а также о том, с какой скорость последняя поглощает газ и пыль для набора массы. По словам астрономов, изучение струй черных дыр помогает понять, как они формируются и влияют на эволюцию галактики.

Но особенно интересно изучать струи черных дыр в ранней Вселенной, говорят ученые, ведь еще предстоит выяснить, когда именно их начали выпускать черные дыры в ранней Вселенной и почему они способны создавать настолько мощные и длинные струи.

Как уже писал Фокус, Европа впервые отправит долговечный посадочный модуль на Луну за 800 млн евро. Новый посадочный модуль сможет находиться на Луне в течение 5 лет.

Также Фокус писал о том, что был обнаружен загадочный взрыв в глубоком космосе, который может быть связан с питанием сверхмассивной черной дыры и появлением чрезвычайно редкого явления.

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