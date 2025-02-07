У 2 рази більший за Чумацький Шлях: виявлено найбільший струмінь чорної діри в ранньому Всесвіті (фото)

Астрономи вперше виявили настільки масштабний викид плазми з надмасивної чорної діри, що існувала, коли Всесвіту було 1,2 млрд років.

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Астрономи за допомогою потужного радіотелескопа LOFAR виявили найбільший струмінь плазми, що вилітає з чорної діри в ранньому Всесвіті. Подвійний струмінь має загальну довжину приблизно 215 000 світлових років, що в 2 рази більше за розмір нашої галактики Чумацький Шлях. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Вважається, що всі великі галактики мають у центрі надмасивну чорну діру. Коли вона активно притягує до себе матерію, то навколо чорної діри формується акреційний диск із гарячого газу та пилу. Найсильніша гравітація надмасивної чорної діри створює величезне тертя в аккреційному диску, через що газ сильно нагрівається і починає яскраво світитися. Іноді це призводить до того, що чорна діра створює квазар — один із найяскравіших об'єктів у Всесвіті.

З акреційного диска в чорну діру потрапляє матерія, що дає їй змогу рости і набирати масу. Але не вся матерія потрапляє в чорну діру. Частина її переміщується до полюсів чорної діри і вилітає у вигляді подвійного струменя плазми. Тобто цей струмінь вилітає в різних напрямках від чорної діри. Такі струмені можна виявити за допомогою радіотелескопів.

Не вся матерія потрапляє в чорну діру. Частина її переміщується до полюсів чорної діри і вилітає у вигляді подвійного струменя плазми. Ілюстрація Фото: space.com

Астрономи виявили найбільший струмінь надмасивної чорної діри, яка є квазаром під назвою J1601+3102, у ранньому Всесвіті. Ця чорна діра випустила свій подвійний струмінь, коли Всесвіту було 1,2 млрд років, тоді як загальний вік Всесвіту оцінюється в 13,8 млрд років. Подвійний струмінь має загальну довжину приблизно 215 000 світлових років, що вдвічі більше за розмір Чумацького Шляху.

Хоча надмасивні чорні діри, що створюють квазари, мають масу в мільярди разів більшу, ніж у Сонця, J1601+3102 напрочуд має меншу масу, кажуть учені. Дослідження показало, що маса чорної діри приблизно в 450 млн разів більша за масу Сонця. За словами вчених, це означає, що для створення настільки потужних струменів у ранньому Всесвіті необов'язково потрібні були надзвичайно масивні чорні діри, які повинні дуже активно поглинати матерію.

Астрономи виявили найбільший струмінь надмасивної чорної діри, яка є квазаром під назвою J1601+3102, у ранньому Всесвіті Фото: space.com

Астрономи з'ясували, що струмінь чорної діри, який складається з двох частин, є асиметричним. Тобто частини струменя чорної діри, що вилітають у різні боки, не схожі одна на одну. Одна частина струменя не тільки коротша за іншу, а й набагато яскравіша. Вчені вважають, що на струмені може впливати екстремальне середовище навколо надмасивної чорної діри.

Вчені тепер мають намір отримати більше даних про масштабний струмінь чорної діри, а також про те, з якою швидкістю остання поглинає газ і пил для набору маси. За словами астрономів, вивчення струменів чорних дір допомагає зрозуміти, як вони формуються і впливають на еволюцію галактики.

Але особливо цікаво вивчати струмені чорних дір у ранньому Всесвіті, кажуть учені, адже ще належить з'ясувати, коли саме їх почали випускати чорні діри в ранньому Всесвіті та чому вони здатні створювати настільки потужні й довгі струмені.

Як уже писав Фокус, Європа вперше відправить довговічний посадковий модуль на Місяць за 800 млн євро. Новий посадковий модуль зможе перебувати на Місяці протягом 5 років.

Також Фокус писав про те, що було виявлено загадковий вибух у глибокому космосі, який може бути пов'язаний з живленням надмасивної чорної діри і появою надзвичайно рідкісного явища.

Ще Фокус писав про те, що астрономи отримали детальне зображення незвичайної туманності, яку створює молода зірка. Але більше астрономів зацікавив диск із газу і пилу, в якому вони побачили зачатки майбутніх планет.