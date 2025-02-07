Телескоп Вебб зробив знімок частинок пилу розміром із бактерію, які стануть планетами (фото)
Астрономи отримали приголомшливе зображення далекої новонародженої зірки, оточеної яскравою туманністю.
Космічний телескоп Вебба зробив фотографію новонародженої зірки під назвою HH30. На зображенні показано протопланетний диск, видимий з ребра, з викидами газу і пилу, а також зі струменями плазми, які вириваються в космос. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.
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Астрономи отримали можливість вивчити з великою деталізацією молоду зірку, якій 500 млн років, і вона перебуває у стадії формування. Зірка HH 30 розташована на відстані 450 світлових років від нас і оточена диском із пилу та газу.
На даний момент HH 30 є об'єктом Хербіга-Аро, тобто молодою зіркою з яскравою туманністю. Туманність утворюється, коли високошвидкісні струмені плазми з новонароджених зірок стикаються з навколишнім міжзоряним газом. Оскільки струмені переміщаються в просторі зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду, вони створюють ударні хвилі, які нагрівають навколишній газ, змушуючи його світитися. Об'єкти Хербіга-Аро існують відносно недовго, а потім зникають. Тобто зникає сама туманність, але залишається зірка, яку поки що не видно.
Астрономи виявили, що молоду зірку оточує протопланетний диск, в якому переміщаються частинки пилу, поки вони не перетворяться на повноцінні планети. Завдяки новому зображенню астрономи змогли побачити частинки пилу завширшки всього в одну мільйонну метра в поперечнику або приблизно розміром з бактерію. Деякі частинки поступово вже накопичуються в певних місцях і утворюють більші об'єкти, з яких потім будуть створені планети.
Протопланетний диск HH 30 видно з ребра і такі фотографії дають змогу астрономам більше дізнатися про рух частинок пилу в ньому. Вчені дійшли висновку, що більші частинки пилу, мабуть, мігрують усередині диска і осідають у тонкий шар. Вважається, що це знаменує собою важливу частину формування планетних систем.
Астрономи виявили кілька структур в оточенні молодої зірки. Головною з них є високошвидкісні струмені плазми, які вириваються із зірки.
Також учені виявили натяки на спіралеподібну особливість, схожу на ту, що спостерігається в інших молодих протопланетних дисках. Хоча конкретні процеси, які могли створити цю особливість, залишаються невідомими, астрономи припускають, що ці особливості можуть бути результатом коливання струменя, або ж впливу невидимого зоряного компаньйона.
Як уже писав Фокус, найбільший апарат NASA на шляху до Юпітера вперше зробив знімок зірок. Космічний апарат Europa Clipper полетів у космос, щоб вивчити крижаний супутник Юпітера під назвою Європа.
Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, виявити ознаки життя на Енцеладі, супутнику Сатурна, буде набагато складніше, ніж передбачалося. Це пов'язано з особливостями підземного океану.