Телескоп Вебб зробив знімок частинок пилу розміром із бактерію, які стануть планетами (фото)

Астрономи отримали приголомшливе зображення далекої новонародженої зірки, оточеної яскравою туманністю.

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Космічний телескоп Вебба зробив фотографію новонародженої зірки під назвою HH30. На зображенні показано протопланетний диск, видимий з ребра, з викидами газу і пилу, а також зі струменями плазми, які вириваються в космос. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

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Астрономи отримали можливість вивчити з великою деталізацією молоду зірку, якій 500 млн років, і вона перебуває у стадії формування. Зірка HH 30 розташована на відстані 450 світлових років від нас і оточена диском із пилу та газу.

На даний момент HH 30 є об'єктом Хербіга-Аро, тобто молодою зіркою з яскравою туманністю. Туманність утворюється, коли високошвидкісні струмені плазми з новонароджених зірок стикаються з навколишнім міжзоряним газом. Оскільки струмені переміщаються в просторі зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду, вони створюють ударні хвилі, які нагрівають навколишній газ, змушуючи його світитися. Об'єкти Хербіга-Аро існують відносно недовго, а потім зникають. Тобто зникає сама туманність, але залишається зірка, яку поки що не видно.

Астрономи виявили, що молоду зірку оточує протопланетний диск, в якому переміщаються частинки пилу, поки вони не перетворяться на повноцінні планети. Завдяки новому зображенню астрономи змогли побачити частинки пилу завширшки всього в одну мільйонну метра в поперечнику або приблизно розміром з бактерію. Деякі частинки поступово вже накопичуються в певних місцях і утворюють більші об'єкти, з яких потім будуть створені планети.

На даний момент HH 30 є об'єктом Хербіга-Аро, тобто молодою зіркою з яскравою туманністю Фото: ESA

Протопланетний диск HH 30 видно з ребра і такі фотографії дають змогу астрономам більше дізнатися про рух частинок пилу в ньому. Вчені дійшли висновку, що більші частинки пилу, мабуть, мігрують усередині диска і осідають у тонкий шар. Вважається, що це знаменує собою важливу частину формування планетних систем.

Астрономи виявили кілька структур в оточенні молодої зірки. Головною з них є високошвидкісні струмені плазми, які вириваються із зірки.

Також учені виявили натяки на спіралеподібну особливість, схожу на ту, що спостерігається в інших молодих протопланетних дисках. Хоча конкретні процеси, які могли створити цю особливість, залишаються невідомими, астрономи припускають, що ці особливості можуть бути результатом коливання струменя, або ж впливу невидимого зоряного компаньйона.

Як уже писав Фокус, найбільший апарат NASA на шляху до Юпітера вперше зробив знімок зірок. Космічний апарат Europa Clipper полетів у космос, щоб вивчити крижаний супутник Юпітера під назвою Європа.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, виявити ознаки життя на Енцеладі, супутнику Сатурна, буде набагато складніше, ніж передбачалося. Це пов'язано з особливостями підземного океану.