Місія Argonaut за 800 млн євро: Європа вперше відправить довговічний модуль на Місяць (фото)

Новий посадковий модуль зможе перебувати на Місяці протягом 5 років.

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Європейське космічне агентство (ЄКА) уклало контракт із компанією Thales Alenia Space на суму 862 млн євро, який передбачає створення і запуск першого європейського місячного посадкового модуля Argonaut. Посадковий модуль призначений для доставки різноманітних вантажів на Місяць. Він зможе працювати в суворих умовах Місяця протягом 5 років, пише Space.

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Argonaut складається з трьох основних компонентів: місячного посадкового модуля, який забезпечує політ на Місяць і посадку на його поверхню, корисного навантаження і вантажної платформи.

Планується, що перший політ першого європейського посадкового модуля Argonaut на Місяць відбудеться у 2030 році. Він матиме вантажопідйомність 2000 кілограмів. Модуль зможе доставляти припаси для астронавтів, космічні апарати, як-от місяцеходи, наукові та технологічні корисні вантажі, і елементи для місячних баз.

Передбачається, що перша місія буде пов'язана з доставкою спеціальних навігаційних і телекомунікаційних корисних вантажів, а також систем генерації та зберігання енергії, оскільки ЄКА збирається досліджувати південний полярний регіон Місяця.

Європейське космічне агентство (ЄКА) уклало контракт із компанією Thales Alenia Space на суму 862 млн євро, який передбачає створення і запуск першого європейського місячного посадкового модуля Argonaut Фото: ESA

За даними ЄКА, посадковий модуль Argonaut розрахований на тривалий термін служби на поверхні Місяця, оскільки він здатний витримувати різкі перепади температур між місячною ніччю і днем протягом п'яти років. Його довговічність сприятиме сталому дослідженню Місяця.

Представники ЄКА кажуть, що Argonaut дасть змогу Європі робити значний внесок у міжнародне партнерство, водночас прокладаючи шлях до стійкої присутності людини на Місяці.

Місія Argonaut — це один зі способів, за допомогою якого ЄКА бере участь у міжнародних проєктах з дослідження Місяця, зокрема в програмі "Артеміда" під керівництвом NASA.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб зробив знімок частинок пилу розміром з бактерію, які стануть планетами. Астрономи отримали приголомшливе зображення далекої новонародженої зірки, оточеної яскравою туманністю.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, яким чином на Місяці були створені дуже глибокі каньйони.

Ще Фокус писав про те, що космічний апарат NASA Europa Clipper на шляху до супутника Юпітера під назвою Європа вперше сфотографував зірки, що оточують його.