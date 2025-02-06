Астрономи виявили в глибокому космосі вибух, який не можуть пояснити (фото)

Передбачається, що дивний вибух може бути абсолютно новим явищем, причину якого вчені не розуміють.

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Астрономи намагаються з'ясувати, що з себе представляє загадковий вибух у глибокому космосі, який виявив минулого року космічний телескоп Einstein Probe. Він має характеристики відомих подій, але вчені вважають, що це може бути скоєне нове не менш загадкове явище. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Спочатку вчені припустили, що загадковий вибух у глибокому космосі являє собою спалах гамма-випромінювання або гамма-сплеск, що виник внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок або після смерті масивної зірки, коли вона вибухнула надновою.

Пізніше з'явилася версія, що незвичайний вибух, який дістав назву EP240408A, міг виникнути внаслідок розриву і поглинання надмасивною чорною дірою сусідньої зірки. Це явище відоме як подія приливного руйнування (TDE).

Але EP240408A за своїми характеристиками не відповідає повністю тому, що можна очікувати від вище описаних космічних явищ. Тому автори дослідження використовують інші космічні телескопи для аналізу EP240408A і вважають, що це абсолютно нове явище. Це явище зовсім недавно було виявлено і називається струменевим TDE. Вчені вважають, що EP240408A може бути результатом цієї надзвичайно рідкісної космічної події.

Ілюстрація показує, як надмасивна чорна діра розриває зірку в події приливного руйнування, але при цьому виходить струмінь гамма-випромінювання Фото: space.com

Події приливного руйнування відбуваються, коли зірки опиняються занадто близько до надмасивних чорних дір у центрі галактик. Ці чорні діри мають настільки велику гравітацію, що за її допомогою розривають і розтягують зірки на довгі потоки плазми, які нагадують спагеті. Цей процес називається спагеттифікація. Потік плазми закручується навколо чорної діри і цю плазми поступово поглинає чорна діра. Під час таких подій виникають потужні спалахи гамма-випромінювання.

Водночас струменеві TDE становлять лише приблизно 1% усіх подій приливного руйнування і поки що незрозуміло, що саме їх спричиняє, адже це явище відоме не так давно. Припускають, що струменеві TDE виникають, коли відбувається значна невідповідність між віссю обертання надмасивної чорної діри і площиною орбіти зірки, яку вона поглинає. Оскільки магнітні поля чорної діри вирівнюють плазму загиблої зірки, з неї вириваються струмені, які відрізняються від усіх інших, що виникають під час розриву і поглинання зірки чорною дірою.

На ілюстрації показано гамма-сплеск, що виходить від вмираючої масивної зірки Фото: space.com

Гамма-сплески більш знайомі астрономам. Це найенергійніші вибухи у Всесвіті, які вивільняють у квінтильйон (десять із 18 нулями) разів більше енергії, ніж випромінює Сонце. Припускають, що гамма-сплески виникають під час народження чорної діри зоряної маси, коли зникла звичайна зірка внаслідок вибуху наднової, або ж під час злиття двох нейтронних зірок.

Астрономи продовжать свої спостереження, щоб розкрити загадку EP240408A і з'ясувати, що ж стало причиною появи цього вибуху.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Einstein Probe виявив ще один незвичайний вибух у ранньому Всесвіті, який дуже складно пояснити.

Також Фокус писав про те, що виявлений загадковий світ збив з пантелику вчених. Наразі точно неясно, чи є цей об'єкт величезною планетою або ж невдалою зіркою.