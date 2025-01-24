Астрономи спантеличені: виявлено загадковий вибух у ранньому Всесвіті, його складно пояснити

Учені вперше виявили дуже тривалий спалах рентгенівського випромінювання на відстані 12,5 світлових млрд років від нас.

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Космічний рентгенівський телескоп Einstein Probe виявив вибух низькоенергетичного рентгенівського випромінювання в ранньому Всесвіті. Ця подія отримала назву EP240315a і тривала протягом 17 хвилин, після чого її яскравість знизилася, і вона зникла. Астрономи спантеличені властивостями цього спалаху рентгенівського світла, який складно пояснити. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, припускає, що доведеться змінити уявлення про найяскравіші електромагнітні події у Всесвіті, пише Phys.

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Астрономи з'ясували, що спалах тривалого рентгенівського випромінювання виник на відстані приблизно 12,5 млрд світлових років від нас. Тобто він виник через 1,3 млрд років після Великого вибуху і мільярди років світло цього вибуху подорожувало до Землі.

За словами вчених, EP240315a є першим вибухом рентгенівського випромінювання, який існував настільки довго і був виявлений у настільки ранній період історії Всесвіту.

Подальші спостереження за допомогою наземних телескопів показали, що викид випромінювання та енергії був пов'язаний зі звичайним гамма-сплеском. Це найяскравіші події у Всесвіті, які виникають під час вибуху масивних зірок.

Космічний рентгенівський телескоп Einstein Probe виявив вибух низькоенергетичного рентгенівського випромінювання в ранньому Всесвіті Фото: ESA

Подальший аналіз даних показав, що подія EP240315a пов'язана з гамма-сплеском GRB 240315C, виявленим раніше. Хоча гамма-сплески пов'язані з викидами рентгенівського випромінювання, подія EP240315a має свої відмінності.

Зазвичай рентгенівське випромінювання виникає на кілька десятків секунд раніше, ніж гамма-випромінювання. Але подія EP240315a виникла за 6 хвилин до появи гамма-сплеску. Такого раніше вчені ще ніколи не бачили.

Автори дослідження кажуть, що, враховуючи цей факт, а також дуже велику тривалість існування спалаху рентгенівського випромінювання, це свідчить про те, що в природі гамма-сплесків ще є загадки.

Вчені кажуть, то це відкриття може призвести до того, що доведеться змінити моделі гамма-сплесків.

Фокус уже писав про те, що як показує нове відкриття, Всесвітом керує таємнича сила. Нові дані про Всесвіт вказують на те, що в ньому, можливо, присутня нова фізика, або ж загадкова сила змінила космос за мільярди років.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нове, несподіване джерело, що створює яскраве загадкове випромінювання, відоме як швидкі радіосплески.