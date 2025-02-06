Величезна планета чи невдала зірка: виявлений загадковий світ спантеличив учених (відео)

Якщо астрономи дійсно виявили планету, то це одна з наймасивніших планет, яка обертається навколо невеликої зірки.

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Астрономи вважають, що вони виявили одну з наймасивніших планет, яка обертається навколо зірки з відносно невеликою масою. Цю планету було виявлено за допомогою аналізу даних космічного телескопа Gaia, що вже не працює. Хоча, можливо, цей світ може бути і невдалою зіркою. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

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Астрономи припускають, що вони виявили нову планету, яка є газовим гігантом, що отримав назву Gaia-4b. Ця планета має масу, яка в 11,8 разів більша за масу Юпітера, і обертається навколо відносно невеликої зірки помаранчевого карлика. Вона знаходиться на відстані 244 світлових роки від нас, і її маса становить 64% маси Сонця. Орбітальний період планети становить 570 днів, тобто вона перебуває до своєї зірки ближче, ніж Марс до Сонця.

Також астрономи за допомогою даних телескопа Gaia виявили ще один об'єкт, який є чимось середнім між планетою і зіркою. Такі об'єкти називаються коричневими карликами, а ще невдалими зірками. Новий коричневий карлик, який отримав назву Gaia-5b, обертається навколо невеличкої зірки червоного карлика на відстані 134 світлових роки від нас і має масу, що у 20,9 разів більша за масу Юпітера.

Якщо астрономи дійсно виявили планету, то це одна з наймасивніших планет, яка обертається навколо невеликої зірки. Ілюстрація Фото: ESA

Gaia-4b також можна класифікувати як коричневий карлик, адже межа між планетою і коричневим карликом досить нечітка. Планети і коричневі карлики розділяють таким чином:

планети створюються шляхом накопичення матеріалу з протопланетного диска зірки, а коричневі карлики виникають як зірки з газової хмари, яка стиснулася під впливом гравітації.

якщо в ядрі об'єкта стався запуск термоядерного синтезу дейтерію (у звичайних зірок відбувається синтез водню), то це коричневий карлик, а не планета газовий гігант.

планети і коричневі карлики розрізняють за масою; маса в 13 разів більша за масу Юпітера зазвичай вважається нижньою межею для коричневого карлика.

Gaia-4b суто за масою класифікується як планета, але в астрономів є сумніви, що така масивна планета могла бути створена з матеріалу, що оточує відносно невелику зірку.

Але поки що вважається, що це все-таки планета, поки не знайдено доказів протилежного. У такому разі Gaia-4b є однією з наймасивніших планет, виявлених навколо зірки з невеликою масою. Такі планети трапляються дуже рідко, адже, як уже було сказано вище, у таких зоряних систем немає великої кількості додаткового матеріалу для створення гігантських планет.

Хоча телескоп Gaia припинив свою роботу в січні після 12 років роботи, є величезна кількість даних, які ще потрібно проаналізувати.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, з якої відстані в Чумацькому Шляху нас могли б помітити інопланетяни. Потенційні інопланетяни, навіть ті, що живуть дуже далеко від Землі, зможуть виявити ознаки технологічно розвиненої цивілізації на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл виявив галактику, через центр якої пройшла інша галактика, а тому перший об'єкт набув цікавої форми.