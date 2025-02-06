Огромная планета или неудачная звезда: обнаруженный загадочный мир сбил с толку ученых (видео)

Если астрономы действительно обнаружили планету, то это одна из самых массивных планет, которая вращается вокруг небольшой звезды.

Related video

Астрономы считают, что они обнаружили одну из самых массивных планет, которая вращается вокруг звезды с относительно небольшой массой. Эта планета была обнаружена с помощью анализа данных уже неработающего космического телескопа Gaia. Хотя, возможно, это мир может быть и неудавшейся звездой. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы предполагают, что они обнаружили новую планету, которая является газовым гигантом, получившим название Gaia-4b. Эта планета имеет массу, которая в 11,8 раз больше массы Юпитера и вращается вокруг относительно небольшой звезды оранжевого карлика. Она находится на расстоянии 244 световых года от нас, и ее масса составляет 64% массы Солнца. Орбитальный период планеты составляет 570 дней, то есть она находится к своей звезде ближе, чем Марс к Солнцу.

Также астрономы с помощью данных телескопа Gaia обнаружили еще один объект, который является чем-то средним между планетой и звездой. Такие объекты называются коричневыми карликами, а еще неудавшимися звездами. Новый коричневый карлик, получивший название Gaia-5b, вращается вокруг небольшой звезды красного карлика на расстоянии 134 световых года от нас и имеет массу, которая в 20,9 раз больше массы Юпитера.

Если астрономы действительно обнаружили планету, то это одна из самых массивных планет, которая вращается вокруг небольшой звезды. Иллюстрация Фото: ESA

Gaia-4b также можно классифицировать как коричневый карлик, ведь граница между планетой и коричневым карликом достаточно нечеткая. Планеты и коричневые карлики разделяют следующим образом:

планеты создаются путем накопления материала из протопланетного диска звезды, а коричневые карлики возникают как звезды из газового облака, которое сжалось под влиянием гравитации.

если в ядре объекта произошел запуск термоядерного синтеза дейтерия (у обычных звезд происходит синтез водорода), то это коричневый карлик, а не планета газовый гигант.

планеты и коричневые карлики различают по массе; масса в 13 раз больше массы Юпитера обычно считается нижним пределом для коричневого карлика.

Gaia-4b чисто по массе классифицируется как планета, но у астрономов есть сомнения, что такая массивная планета могла быть создана из материала, окружающего относительно небольшую звезду.

Но пока что считается, что это все-таки планета, пока не найдено доказательств обратного. В таком случае Gaia-4b является одной из самых массивных планет, обнаруженных вокруг звезды с небольшой массой. Такие планеты встречаются очень редко, ведь, как уже было сказано выше, у таких звездных систем нет большого количества дополнительного материала для создания гигантских планет.

Хотя телескоп Gaia прекратил свою работу в январе после 12 лет работы, есть огромное количество данных, которые еще нужно проанализировать.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, с какого расстояния в Млечном Пути нас могли бы заметить инопланетяне. Потенциальные инопланетяне, даже живущие очень далеко от Земли, смогут обнаружить признаки технологически развитой цивилизации на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл обнаружил галактику, через центр которой прошла другая галактика, а потому первый объект принял интересную форму.