Сюрприз для астрономів: мінливі зірки роблять те, чого від них не очікували

За словами вчених, результати дослідження виявилися для них сюрпризом, адже вони не очікували, що зірки можуть так спотворювати дані про планети.

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Астрономи з'ясували, що мінливі зірки, які стають яскравішими і тьмяніють протягом лише кількох годин, спотворюють інформацію про планети за межами Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Space.

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Астрономи з'ясували, що мінливі зірки можуть повністю змінювати уявлення про планети, які навколо них обертаються. Такого висновку вчені дійшли після вивчення 20 планет за межами Сонячної системи за допомогою космічного телескопа Габбл.

Дослідження показало, що коливання зоряного світла, викликані гарячішими і холоднішими ділянками на поверхні зірок, спотворюють дані про планети.

З'ясувалося, що дані про половину вивчених планет були спотворені мінливістю їхніх рідних зірок. Якщо не враховувати цей фактор, то можна отримувати хибні дані про планети, включно з їхнім розміром, температурою і складом їхніх атмосфер, кажуть астрономи.

За слова авторів дослідження, відкриття стало для них великим сюрпризом, адже вони не очікували, що зоряне світло може так спотворювати дані.

Коли планети проходять перед своїми батьківськими зірками, то виникають провали в зоряному світлі, адже воно блокується планетою. Ці провали у світлі зірки можна використовувати для виявлення самих планет. А період часу між провалами в зоряному світлі можна використовувати для визначення орбітального періоду планет. Аналіз зоряного світла, яке проходить через атмосферу планети, дає змогу зрозуміти, з чого вона складається.

Коли планети проходять перед своїми батьківськими зірками, то виникають провали в зоряному світлі, адже воно блокується планетою Фото: space.com

За словами вчених, якщо неправильно інтерпретувати дані про зоряне світло, то це може перешкодити виявити планету, а навіть якщо її виявлено, то може перешкодити точно визначити її характеристики.

Астрономи кажуть, що в деяких зірок через сильну магнітну активність на поверхні виникають темніші та холодніші, а також гарячіші та яскравіші ділянки.

Більш яскраві ділянки випромінюють більше світла, тобто якщо планета проходить перед найгарячішою частиною зірки, це може призвести до того, що астрономи неправильно визначать розмір планети. Річ у тім, що вона блокуватиме більше зоряного світла. Також астрономи можуть подумати, що планета має вищу температуру, ніж є насправді, або що в планети щільніша атмосфера.

З іншого боку, якщо планета проходить перед холодною ділянкою зірки, то таким чином вона може здатися меншою та холоднішою, ніж є насправді.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найбільший струмінь чорної діри в ранньому Всесвіті, який удвічі більший за Чумацький Шлях. Астрономи вперше виявили настільки масштабний викид плазми з надмасивної чорної діри, що існувала, коли Всесвіту було 1,2 млрд років.

Також Фокус писав про те, що Європейське космічне агентство вперше відправить на Місяць унікальний посадковий апарат, який допоможе в освоєнні та вивченні супутника Землі.