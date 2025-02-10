Швидкий політ на Марс: у NASA провели випробування палива для космічного ядерного двигуна

Космічні кораблі, оснащені ядерними реакторами, зможуть значно скоротити час польоту до інших світів Сонячної системи.

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Астронавти колись зможуть швидко долетіти на Марс за допомогою космічного корабля, що працює на ядерному реакторі. Але перед цим потрібно зробити багато роботи з удосконалення таких реакторів, які виробляють тепло, необхідне для створення тяги. Нещодавно компанія General Atomics спільно з NASA зробили крок уперед до використання ракетних ядерних двигунів. У Центрі космічних польотів імені Маршалла було проведено випробування палива для ракетного ядерного реактора, щоб з'ясувати, чи може воно працювати в екстремальних умовах космосу, пише Space.

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За словами представників General Atomics, випробування показало, що паливо може витримувати суворі умови космічного польоту. Таким чином це ще один крок уперед до створення нового ядерного теплового двигуна, який забезпечить швидкі польоти на Марс і Місяць.

Під час випробування фахівці General Atomics використовували зразки палива і піддали їх шести термічним циклам, в яких використовувався гарячий водень для швидкого підвищення температури до майже 2000 градусів Цельсія. Будь-яке ядерне паливо на борту космічного корабля повинно витримувати екстремальні температури і вплив гарячого водневого газу.

Щоб перевірити, як паливо може витримувати ці умови, було проведено додаткове випробування з різними захисними характеристиками, щоб отримати додаткові дані про те, як поліпшення матеріалів покращують характеристики палива в умовах, аналогічних умовам ядерного реактора.

Вчені випробували паливо, піддаючи його впливу температур до 2700 градусів Цельсія, і виявили, що воно добре працює навіть за таких високих температур.

Представники General Atomics заявили, що результати свідчать, що ядерний тепловий двигун може працювати вдвічі-втричі ефективніше, ніж сучасні ракетні двигуни.

Одна з головних причин, через яку NASA хоче побудувати космічні кораблі з ядерним тепловим двигуном полягає в тому, що вони можуть переміщатися набагато швидше в космосі, ніж ракети з хімічними двигунами.

Більш швидкий час перельоту може знизити ризики для астронавтів, оскільки більш тривалі подорожі потребують більше припасів і більш надійних систем для підтримки астронавтів. Існує також проблема радіації, адже що довше астронавти перебувають у космосі, то більше космічного випромінювання вони отримують.

Наразі в NASA працюють над створенням ядерного теплового двигуна, за допомогою якого люди зможуть швидко досягти Марса. Відомо, перша демонстрація цього двигуна має відбутися у 2027 році.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в Сонячній системі фрагменти двох знищених планет. Два відомих астероїда можуть бути залишками так званих "планетних ембріонів", що існували понад 4 мільярди років тому.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили несподівані наслідки потужного удару по поверхні Марса.