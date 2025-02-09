Астрономи виявили в Сонячній системі фрагменти двох знищених планет: що сталося

Два відомі астероїди можуть бути залишками так званих "планетних ембріонів", що існували понад 4 мільярди років тому.

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Учені вважають, що вони виявили фрагменти двох зниклих мільярди років тому майже сформованих планет розміром між Місяцем і Марсом. Цими фрагментами є два астероїди, розташовані в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Space.

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Астрономи називають "планетними ембріонами" об'єкти, які являють собою щось середнє між планетезималями (будівельними блоками планет) і повністю сформованими планетами. Таких ембріонів було багато в ранній Сонячній системі понад 4 млрд років тому, і вони відіграли важливу роль у формуванні планет. Вчені вважають, що астероїди (246) Аспорина і (4125) Лю Аллен можуть бути залишками "планетних ембріонів".

За словами вчених, вони ідентифікували два великих астероїди, які демонструють схожі спектральні характеристики з ангритами, тобто одними з найдавніших метеоритів Сонячної системи, які, найімовірніше, походять від будівельних блоків планет. Астрономи вважають, що ангрити дійсно можуть бути пов'язані з уламками "планетних ембріонів", деякі з яких могли зробити свій внесок у створення планет земної групи.

Ангрити — це дуже рідкісні метеорити, що складаються з базальтових мінералів, які містять олівін, і унікальне поєднання ізотопів кисню, магнію і хрому. Поєднання хімічних елементів у цих метеоритах вказує на те, що вони утворилися у внутрішній частині Сонячної системи протягом перших кількох мільйонів років історії нашої зоряної системи.

Учені вважають, що вони виявили фрагменти двох зниклих мільярди років тому майже сформованих планет розміром між Місяцем і Марсом. Цими фрагментами є два астероїди, розташовані в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером Фото: Forbes

Раніше вчені припускали, що батьківське тіло ангритів може бути залишком "планетного ембріона", але не було переконливих доказів цьому.

Тепер же астрономи провели аналіз відомих ангритів, а також спостереження за астероїдами між Марсом і Юпітером, щоб знайти зв'язок між ними, який передбачає наявність зниклої не повністю сформованої планети. У результаті, астрономи дійшли висновку, що схожий склад з ангритами мають два великих астероїди, які найімовірніше є залишками планетарного тіла.

Астрономи припускають, що два астероїди є залишками двох різних планетарних тіл розміром між Місяцем і Марсом, які були знищені. Найімовірніше, це сталося під час частих зіткнень між кам'янистими тілами на зорі існування Сонячної системи.

Тепер учені мають намір зібрати ще більше даних, які могли б підтвердити їхні висновки. Також це дослідження покращує розуміння формування планет.

Як уже писав Фокус, вчені під час експерименту з графеном змогли виявити новий квантовий стан речовини, що допоможе поліпшити квантові технології.

Також Фокус писав про те, що згідно з іншим дослідженням, нещодавній удар астероїда по поверхні Марса призвів до несподіваних наслідків.

Ще Фокус писав про те, що вчені дали відповідь на запитання, чи може ядерний бункер захистити людину від вибуху ядерної бомби. Виявилося, що це не такий вже й надійний захист, як можна було б подумати.