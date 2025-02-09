Астрономы обнаружили в Солнечной системе фрагменты двух уничтоженных планет: что произошло

Два известных астероида могут быть остатками так называемых "планетных эмбрионов", существовавших более 4 миллиардов лет назад.

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Ученые считают, что они обнаружили фрагменты двух исчезнувших миллиарды лет назад почти сформированных планет размером между Луной и Марсом. Этими фрагментами являются два астероида, расположенные в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Space.

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Астрономы называют "планетными эмбрионами" объекты, которые представляют собой нечто среднее между планетезималями (строительными блоками планет) и полностью сформированными планетами. Таких эмбрионов было много в ранней Солнечной системе более 4 млрд лет назад, и они сыграли важную роль в формировании планет. Ученые считают, что астероиды (246) Аспорина и (4125) Лю Аллен могут быть остатками "планетных эмбрионов".

По словам ученых, они идентифицировали два крупных астероида, которые демонстрируют схожие спектральные характеристики с ангритами, то есть одними из самых древних метеоритов Солнечной системы, которые скорее всего произошли от строительных блоков планет. Астрономы считают, что ангриты действительно могут быть связаны с обломками "планетных эмбрионов", некоторые из которых могли внести свой вклад в создание планет земной группы.

Ангриты — это очень редкие метеориты, состоящие из базальтовых минералов, содержащих оливин, и уникальное сочетание изотопов кислорода, магния и хрома. Сочетание химических элементов в этих метеоритах указывает на то, что они образовались во внутренней части Солнечной системы течение первых нескольких миллионов лет истории нашей звездной системы.

Ученые считают, что они обнаружили фрагменты двух исчезнувших миллиарды лет назад почти сформированных планет размером между Луной и Марсом. Этими фрагментами являются два астероида, расположенные в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером Фото: Forbes

Ранее ученые предполагали, что родительское тело ангритов может быть остатком "планетного эмбриона", но не было убедительных доказательств этому.

Теперь же астрономы провели анализ известных ангритов, а также наблюдение за астероидами между Марсом и Юпитером, чтобы найти связь между ними, которая предполагает наличие исчезнувшей не полностью сформированной планеты. В результате, астрономы пришли к выводу, что схожий состав с ангритами имеют два крупных астероида, которые скорее всего являются остатками планетарного тела.

Астрономы предполагают, что два астероида являются остатками двух разных планетарных тел размером между Луной и Марсом, которые были уничтожены. Скорее всего это произошло во время частых столкновений между каменистыми телами на заре существования Солнечной системы.

Теперь ученые намерены собрать еще больше данных, которые могли бы подтвердить их выводы. Также это исследование улучшает понимание формирования планет.

Как уже писал Фокус, ученые в ходе эксперимента с графеном смогли обнаружить новое квантовое состояние вещества, что поможет улучшить квантовые технологии.

Также Фокус писал о том, что согласно другому исследованию, недавний удар астероида по поверхности Марса привел к неожиданным последствиям.

Еще Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вопрос, может ли ядерный бункер защитить человека от взрыва ядерной бомбы. Оказалось, что это не такая уж и надежная зашита, как можно было бы подумать.