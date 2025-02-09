Может ли бомбоубежище защитить в случае ядерного взрыва: ученые дали неожиданный ответ

На самом деле ядерные бункеры не являются надежным способом уберечься во время ядерной атаки и для этого есть свои причины.

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Никакие другие антропогенные катастрофы не могут нанести больше разрушений, чем ядерная бомба. Считается, что от ядерного взрыва могут защитить специальные бомбоубежища. Правда состоит в том, что способность этих сооружений защищать людей от мощного жара и взрыва ядерной бомбы различается, пишет Live Science.

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Первые ядерные бомбоубежища начали строить в США и СССР во время Холодной войны, когда началась гонка вооружений и существовало сильное противостояние между двумя странами. Если случится ядерная атака, то могут ли защитить от нее бомбоубежища?

По словам Нормана Клеймана из Колумбийского университета, США, бомбоубежище не обязательно гарантирует безопасность в случае ядерного взрыва. Его эффективность зависит от качества как бомбы, так и убежища. Современное ядерное оружие сильно отличается от того, что было в середине XX века. Сейчас ядерное оружие намного мощнее, во многом потому, что оно детонирует, используя другую реакцию, чем во время Второй мировой войны и Холодной войны. Ядерные бомбы 50-х годов прошлого века имели сердечники из плутония или изотопа урана-235, в которых атомы делились, что приводило к мощному взрыву. Эти бомбы были типом ядерного оружия, известного как атомные бомбы или бомбы с ядерным делением.

По словам Клеймана, размер этих устройств был намного меньше, чем современное ядерное оружие. Теперь используются бомбы, которые полагаются на водородный синтез, чтобы создать взрыв. Эти бомбы используют описанный выше атомный взрыв просто для того, чтобы вызвать более крупный термоядерный взрыв. Он может разрушить все в радиусе 160 км от места удара. Для сравнения, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели радиус взрыва примерно 1,6 км. Термоядерные бомбы, работающие на водородном синтезе, намного мощнее атомных бомб, работающих на ядерном делении.

По словам Клеймана, если убежище находится на расстоянии 1000 км от места ядерного взрыва, то возможно, оно может спасти. Но если убежище находится в радиусе 160 км, то не оно, скорее всего не спасет от сильной жары и ударной волны.

Современное ядерное оружие сильно отличается от того, что было в середине XX века. Сейчас ядерное оружие намного мощнее Фото: BBC

Не стоит забывать о радиации, которая представляет собой излучение волн и частиц в результате ядерного взрыва. Клейман говорит, что от радиации может защитить бункер, который имеет толщину стен не менее 1,5 метра, которые состоят из бетона, стали и свинца. И все существует риск получить низкую дозу радиации, если убежище не пострадает.

Питер Каракаппа из Колумбийского университета разделяет защитную способность убежища на три компонента:

оно должно быть эффективным как конструкция, чтобы выдерживать ядерный взрыв и проникновение радиации;

сколько материала находится между вами и излучением, которое выпускает ядерный взрыв;

насколько хорошо убежище может выдержать радиоактивные осадки или материал, который образуется при ядерном взрыве.

Смертельная радиация сохраняется в течение нескольких дней после ядерного взрыва, поэтому, чтобы его пережить, придется еще как минимум неделю оставаться в бункере, чтобы избежать радиоактивных осадков, говорят ученые.

Но все зависит от того, как далеко находится убежище от эпицентра взрыва. С другой стороны, нет гарантии, что вы не получите низкую дозу радиации, которая может спровоцировать рак и он может появиться только через несколько лет или десятков лет.

Ученые говорят, что ядерный бункер, расположенный недалеко эпицентра взрыва вряд ли будет спасением, но более далеко расположенное убежище все же может в некоторой мере защитить от последствий ядерной атаки.

Остается лишь надеяться, что мы никогда не станем свидетелями ядерного взрыва, хотя гарантии этому нет никакой.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили неизвестное квантовое состояние материи, которое изменит технологии. Ученые считают, что их открытие поможет в разработке более эффективных электронных устройств, а также в исследовании сверхпроводимости.