"Это когда-то папа был звездой": известный актер поразил размером своей пенсии

Украинский актер Алексей Горбунов признался, что вынужден искать подработку, ведь получает маленькую пенсию в свои 63 года.

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Об этом пишет ТСН.

Горбунов, который накануне провел творческий вечер в столице, большую часть своей жизни занимается актерством. Впрочем, это не помогло ему получить высокую пенсию, поэтому сейчас Алексей осваивает новые знания.

"Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро еще буду выходить с молодыми в Twitch (платформа для онлайн-трансляций, — Ред.). Потому что пенсии нет, кино — почти тоже, а надо же как-то жить", — признался актер.

Более того, Горбунов прямо говорит своим детям о финансовых трудностях.

"Я детям своим говорю, что сейчас сложные времена и надо готовиться ко всему. Это когда-то папа был звездой, а сейчас — папа на пенсии. А пенсия у папы — 3 тысячи 400 гривен. И я сказал: "Нет-нет-нет, мне не надо. Отдайте людям, которым это более важно и нужно". А я уже как-то с молодыми, под гитару на улице или в интернете. Кстати, для военных мы тоже выступаем, и где только уже не были", — сказал актер перед своими поклонниками.

Алексей Горбунов Фото: oleksiy.gorbunov.official

Алексей Горбунов: что известно об актере

После школы Горбунов не сразу поступил в театральный институт Карпенко-Карого (в 1978-м), поскольку не был членом комсомола. Тогда юный актер работал в театре имени Леси Украинки помощником монтажа и в костюмерном цехе.

В 1984 году Алексей окончил Киевский институт театрального искусства, дебютировав в кино в фильме "Груз без маркировки". Также известен по картинам "Графиня де Монсоро", "Курсанты", "Каменская" и др. В 2014 году Горбунов публично отказался от участия в российских проектах.

Более того, Алексей известен как певец — фронтмен группы "Грусть пилота". Сейчас звезда экрана проживает в Киеве и в Одессе, периодически выезжает за границу на свои творческие вечера или съемки.

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