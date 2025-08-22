Легендарный юморист Олег Филимонов рассказал, как его "кинули" на деньги

Одесский юморист признался, что заработал немало денег, занимаясь бизнесом в 90-х годах. Однако работать тогда было очень непросто из-за неопределенной экономической ситуации в стране.

Олег Филимонов откровенно рассказал о своих заработках в интервью на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина. Как оказалось, уже тогда он был долларовым миллионером.

"У меня были партнеры. Они вообще меня бросили, я не хотел с ними больше работать, потому что они были полукриминальные. Я этого не знал, потому что они в Киеве, а я здесь, в Одессе. Весь бизнес вели только два человека — я и бухгалтер. Когда сделали первую такую коммерческую сделку, то я заработал один миллион долларов. Ну, это делилось на четырех партнеров — по 250 тысяч долларов каждому. Было ощущение, что ты многое можешь. Это был 1991 год. Тогда 250 тысяч было как 2,5 миллиона сейчас", — рассказывает шоумен.

Слава Демин уточнил, чем именно он занимался в то время.

"Это был магазин пластинок. Не один был, а целая сеть... Как только началось пиратство мы этот бизнес оставили. Это была моя принципиальная позиция", — заявил бывший юморист.

Олег Филимонов откровенно рассказал о своих заработках Фото: Facebook

Он отметил, что деньги дают много возможностей. Сейчас у него есть дом у моря с садом, два автомобиля, один из которых принадлежит жене.

Кто такой Олег Филимонов

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. Был участником команды КВН "Одесские джентльмены", вел программы "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". В 2020 году получил звание народного артиста Украины. Филимонов имеет двух дочерей — Викторию (от первого брака), которая проживает в США, и Карину — от второго брака.

