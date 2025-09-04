"Меня в Украине никто не ждет": комик Лирник, который живет за границей, неожиданно заговорил

Украинский комик Антон Лирник дал первое интервью с начала полномасштабного вторжения. Юморист рассказал о побеге из РФ в 2022 году и объяснил, почему до сих пор не возвращается в Украину.

Шоумен признался, что был удивлен решением российских властей включить его в список "иноагентов". По его словам, с Россией его уже давно ничего не связывает. Подробнее обо всем этом он высказался в большом интервью для YouTube-канала "Говорящие головы".

"Какой смысл? У меня там нет ни имущества, ни родственников, ничего. Думаю, этот статус больше о том, чтобы напугать мою аудиторию, чем обо мне лично. Например, у меня сегодня спектакль в Риге. Люди подумают: он же иноагент, вдруг как-то "прилетит". Лучше не пойдем. Это и есть цель", — твердо убежден он.

Бегство из Москвы

Лирник впервые подробно рассказал о своем выезде из РФ после начала вторжения. 24 февраля 2022 года он был в Москве, но вскоре переехал в Турцию со страхом, что его могут задержать на границе.

"Мы принципиально решили уехать: мы украинцы, идет война. Боялись даже банальных формальностей, что нас остановят на паспортном контроле или начнут допрашивать. Это было самое страшное", — вспоминает он.

Комик признался, что до сих пор чувствует вину за свою позицию в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

"Я не понял тогда всего масштаба трагедии. Многие не поняли. Это моя вина — надо было больше делать для возвращения Крыма и Донбасса, надо было громче об этом говорить", — добавил он.

Потерял все

После начала вторжения он оказался "между двух миров" и фактически потерял связь и с Украиной, и с Россией: "Я понимал, что в Украине меня не ждут — меня считают пророссийским. Но и в России оставаться не мог. В результате я потерял все".

Антон Лирник уехал за границу после начала большой войны Фото: Facebook

Несмотря на это, юморист заявил, что готов выступать в Украине исключительно на украинском языке, но для возвращения нужна серьезная адаптация и изменение отношения публики. "Если будет перемирие или мирное соглашение, тогда можно говорить о концертах. Пока что — рано", — подытожил он.

Кто такой Антон Лирник?

Антон Лирник родился в Кропивницком. Переехал в Киев, где работал на радио и телевидении. Стал известным как участник команды КВН "Аляска" и соавтор проекта "Дуэт имени Чехова" вместе с Андреем Молочным. Позже артисты стали резидентами московского Comedy Club.

В 2015 году Лирник был в составе жюри на "Лиге смеха", но сохранял связи с Россией: работал продюсером на телеканале СТС.

