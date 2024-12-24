Телеведущую Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву, которая активно поддерживала Украину во время полномасштабного вторжения России, заочно приговорили к шести с половиной годам колонии за оправдание терроризма.

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Татьяна Лазарева, которая находилась в Киеве в начале вторжения и позже уехала в Испанию, неоднократно призывала россиян выступить против режима Путина. Она поддержала удары дронов по России и заявила, что Россия нуждается в кардинальных изменениях. В России телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма. Это решение было принято после интервью, которое Лазарева дала в августе 2023 года, пишут российские СМИ.

В этом интервью телеведущая выразила радость по поводу атак беспилотников на Москву, что привело к возбуждению уголовного дела по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ — "Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета".

Сейчас Лазарева проживает в Испании, где недавно призналась, что сталкивается с серьезными трудностями во время адаптации к новой жизни. Она также отметила, что хочет вернуться в Россию, несмотря на сложную ситуацию.

Заметим, что ранее Лазареву включили в список террористов и экстремистов,.

Позиция Татьяны Лазаревой относительно войны

В начале полномасштабного вторжения Лазарева находилась в Киеве и долго не покидала украинскую столицу, активно поддерживая местных жителей. Впоследствии она уехала в Испанию, где живет до сих пор. Телеведущая неоднократно призывала россиян выходить на митинги против режима Путина и выступала за смену власти в России. Она также заявляла, что "Россию нужно сравнять с землей и построить новую страну", обвиняя всех россиян в войне.

Во время атак дронов по России Лазарева выражала радость по поводу возможного конца путинского режима. Она призналась, что стыдится за свою родину, однако не планирует отказываться от российского гражданства, отмечая, что не может отвечать за всех граждан РФ.

Также стоит отметить, что мужа Лазаревой, актера и ведущего Михаила Шаца, признали "иноагентом". Однако в январе 2024 года пара развелась.

Напомним, ранее мы писали, что сына будущей королевы Норвегии арестовали по делу об изнасиловании.

Кроме этого, Фокус писал, что в РФ заочно арестовали украинского кинопродюсера Александра Роднянского.