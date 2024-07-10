Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали за оправдание терроризма

Уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой было возбуждено 17 мая текущего года, после чего актрису объявили в розыск.

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Актрису Татьяну Лазареву, которая внесена в список террористов и экстремистов, иноагент, заочно арестовали в Москве. Соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, информируют российские СМИ.

Известно, что ходатайство о заочном аресте в суд подало ГСУ СК РФ. Лазаревой предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

От органов следствия, как утверждают СМИ, актриса скрывается, поэтому она была объявлена в розыск. Согласно решению суда Татьяна Лазарева заочно арестована на два месяца. Срок ареста начнется с момента экстрадиции актрисы в Россию.

Напомним, уголовное дело в отношении актрисы возбудили 17 мая этого года. Позже МВД объявило ее в розыск. В июне 2022 года Министерство юстиции РФ внесло телеведущую в реестр иностранных агентов, а недавно она попала в список террористов и экстремистов.

Заметим, что Лазаревой грозит до 7 лет колонии из-за интервью 2023 года, где она очень радостно прореагировала на то, что на столицу России была осуществлена атака беспилотников.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль прошла курс военной подготовки.

Кроме этого, Фокус писал, что Анатолия Анатолича с шестого раза направили на ВВК.