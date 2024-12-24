Телеведучу Тетяну Лазарєву засудили до 6,5 років колонії за виправдання тероризму

Телеведучу Тетяну Лазарєву, яка активно підтримувала Україну під час повномасштабного вторгнення Росії, заочно засудили до шести з половиною років колонії за виправдання тероризму.

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Тетяна Лазарєва, яка перебувала в Києві на початку вторгнення і пізніше виїхала до Іспанії, неодноразово закликала росіян виступити проти режиму Путіна. Вона підтримала удари дронів по Росії та заявила, що Росія потребує кардинальних змін. У Росії телеведучу Тетяну Лазарєву заочно засудили до шести з половиною років колонії у справі про виправдання тероризму. Це рішення було ухвалене після інтерв'ю, яке Лазарєва дала в серпні 2023 року, пишуть російські ЗМІ.

У цьому інтерв'ю телеведуча висловила радість з приводу атак безпілотників на Москву, що призвело до порушення кримінальної справи за статтею 205.2 Кримінального кодексу РФ — "Публічна пропаганда тероризму з використанням Інтернету".

Зараз Лазарєва проживає в Іспанії, де недавно зізналася, що стикається з серйозними труднощами під час адаптації до нового життя. Вона також зазначила, що хоче повернутися до Росії, незважаючи на складну ситуацію.

Зауважимо, що раніше Лазарєву включили до списку терористів та екстремістів,.

Позиція Тетяни Лазарєвої щодо війни

На початку повномасштабного вторгнення Лазарєва перебувала в Києві та довго не залишала українську столицю, активно підтримуючи місцевих мешканців. Згодом вона виїхала до Іспанії, де живе і досі. Телеведуча неодноразово закликала росіян виходити на мітинги проти режиму Путіна і виступала за зміну влади в Росії. Вона також заявляла, що "Росію потрібно зрівняти з землею і побудувати нову країну", звинувачуючи всіх росіян у війні.

Під час атак дронів по Росії Лазарєва виражала радість з приводу можливого кінця путінського режиму. Вона зізналася, що соромиться за свою батьківщину, однак не планує відмовлятися від російського громадянства, зазначаючи, що не може відповідати за всіх громадян РФ.

Також варто зазначити, що чоловіка Лазарєвої, актора і ведучого Михайла Шаца, визнали "іноагентом". Проте в січні 2024 року пара розлучилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сина майбутньої королеви Норвегії арештували у справі про зґвалтування.

Крім цього, Фокус писав, що у РФ заочно арештували українського кінопродюсера Олександра Роднянського.