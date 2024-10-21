У РФ заочно арештували українського кінопродюсера Олександра Роднянського

Продюсер Олександр Роднянський отримав заочно 8,5 років колонії.

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Російський суд заочно засудив 63-річного українського продюсера Олександра Роднянського, який свого часу заснував телекомпанію 1+1, а у 2002–2009 роках керував російською СТС Медіа, до 8,5 років ув’язнення за фейки про ЗС Росії. Таку інформацію опублікували пропагандистські ЗМІ "Лента. ру".

Так, відомо, що Олександр Роднянський визнаний винним за частиною 2 статті 207.3 КК РФ "Поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації за мотивами політичної ненависті".

У вироку суду йдеться: "Покарання прошу вважати заочним". Крім того, йому заборонять адмініструвати інтернет-ресурси протягом чотирьох років. Також суд зняв арешт з майна та рахунків, що належать Роднянському, оскільки в забезпеченій мірі відпала необхідність.

За даними ТАРС, кримінальну справу проти кінопродюсера порушили після його постів, опублікованих у соціальних мережах, про нібито обстріл Збройних сил (ЗС) Росії Маріуполя, Запорізької області та Києва.

Раніше повідомлялося, що прокурор клопотав для Роднянського 9,5 років позбавлення волі.

Позиція Роднянського щодо війни в Україні

Зауважимо, що Олександр Роднянський родом з Києва, однак у 2002 році разом з родиною переїхав до Москви, де будував свою кар’єру.

У 2014 році Роднянський ніяк не коментував події в Україні, однак вже у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, він виїхав з РФ. Після цього режисер розірвав всі співпраці з росіянами та озвучив свою проукраїнську позицію. Після такого рішення Міністр оборони РФ Шойгу направив звернення міністерці культури РФ Ользі Любимовій з проханням виключити продюсера і його проєкти "з культурної повістки Росії".

Вже в жовтні 2022 року режисер отримав статус іноагента в РФ, а в травні 2023 московський суд заочно арештував його.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай заявила, що Олександра Волошина можуть оголосити у міжнародний розшук.

Крім цього, Фокус писав, що доньку Клінта Іствуда заарештували за побиття бойфренда.