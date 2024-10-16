Доньку Клінта Іствуда заарештували за побиття бойфренда

Ім'я потерпілого не називають, але останні шість років Франческа перебуває у стосунках із актором Александром Рейтом.

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31-річна Франческа Іствуд, дочка акторів Клінта Іствуда і Френсіс Фішер, заарештована поліцією після того, як побила свого хлопця в дорозі в Беверлі-Гіллз, пише TMZ.

За інформацією видання, бойфренд Франчески зателефонував у поліцію, коли під час сварки дівчина напала на нього з кулаками. Йому порадили приїхати до місцевого поліцейського управління.

У потерпілого були "видимі травми", коли пара приїхала поговорити з поліцією, а зірку заарештували й оштрафували за "тяжке домашнє насильство". Потерпілий, ім'я якого не називається, відмовився від медичної допомоги, а зірку було звільнено з-під варти під заставу в розмірі $50 тисяч.

Франческа перебуває у стосунках з актором Александром Рейтом і у пари є спільний син, якому шість років. Таблоїд зазначає, що незрозуміло, чи став жертвою побиття саме Рейт.

Александр і Франческа вперше з'явилися на червоній доріжці як пара в травні 2018 року. У вересні того ж року у них народився син, якого назвали Титаном.

Франческа Іствуд і Олександр Рейт

Рейт подав на розлучення зі своєю дружиною Лілі Гейлдро в червні 2018 року, коли вже зустрічався з Франческою. Журналістам він говорив, що не живе з дружиною вже три роки. У їхньому союзі на світ з'явився син.

Франческа пішла стопами своїх знаменитих батьків, знявшись у кількох фільмах і шоу. У серпні дівчина зізналася, що їй було "гірко-солодко" бачити, як її 94-річний батько стає дідусем. За її словами, він був настільки "суворий" з нею в дитинстві, що виник контраст.

"Я маю на увазі, він просто наймиліший. Знаєте, мій батько був дуже суворим, а моя мама — обоє моїх батьків були дуже суворі зі мною, коли я була дитиною. І це так мило й іноді гірко-солодко просто бачити, як просто люблячі й просто класичні дідусь і бабуся піклуються про свого онука, який не може зробити нічого поганого", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що дочка Клінта Іствуда стривожила шанувальників своєю худорбою.