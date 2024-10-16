Дочь Клинта Иствуда арестовали за избиение бойфренда

Имя потерпевшего не называется, но последние шесть лет Франческа состоит в отношениях с актером Александром Рэйтом.

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31-летняя Франческа Иствуд, дочь актеров Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер, арестована полицией после того, как избила своего парня в дороге в Беверли-Хиллз, пишет TMZ.

По информации издания, бойфренд Франчески позвонил в полицию, когда во время ссоры девушка напала на него с кулаками. Ему посоветовали приехать в местное полицейское управление.

У потерпевшего были "видимые травмы", когда пара приехала поговорить с полицией, а звезду арестовали и оштрафовали за "тяжкое домашнее насилие". Потерпевший, имя которого не называется, отказался от медицинской помощи, и звезда была освобождена из-под стражи под залог в размере $50 тысяч.

Франческа состоит в отношениях с актером Александром Рэйтом, и у пары есть общий сын, которому шесть лет. Таблоид отмечает, что неясно, стал ли жертвой избиения именно Рейт.

Александр и Франческа впервые появились на красной дорожке как пара в мае 2018 года. В сентябре того же года у них родился сын, которого назвали Титаном.

Франческа Иствуд и Александр Рэйт

Рэйт подал на развод со своей женой Лили Гейлдро в июне 2018 года, когда уже встречался с Франческой. Журналистам он говорил, что не живет с женой уже три года. В их союзе на свет появился сын.

Франческа пошла по стопам своих знаменитых родителей, снявшись в нескольких фильмах и шоу. В августе девушка призналась, что ей было "горько-сладко" видеть, как ее 94-летний отец становится дедушкой. По ее словам, он был настолько "строг" с ней в детстве, что возник контраст.

"Я имею в виду, он просто самый милый. Знаете, мой отец был очень строгим, а моя мама — оба моих родителя были очень строги со мной, когда я была ребенком. И это так мило и иногда горько-сладко просто видеть, как просто любящие и просто классические дедушка и бабушка заботятся о своем внуке, который не может сделать ничего плохого", — добавила она.

Ранее Фокус писал, что дочь Клинта Иствуда встревожила поклонников своей худобой.