Дочь Клинта Иствуда встревожила поклонников своей худобой (фото)

Черное бикини, селфи в котором сделал актриса, еще больше подчеркнуло хрупкую фигуру звезды. Подписчики Франчески советуют ей немедленно поправиться.

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31-летняя актриса Франческа Иствуд, дочь легендарного Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер, встревожила своих подписчиков в Instagram после того, как опубликовала пару снимков в бикини.

На фото девушка позирует в ковбойской шляпе и крошечном черном бикини, состоящем из маленького топа и V-образных трусиков с завязками по бокам. В глаза сразу же бросается нездоровая худоба Франчески, о чем поклонники сразу же написали в комментариях.

Франческа Иствуд на новых фото выглядит очень худой Фото: instagram.com/francescaeastwood Фото: instagram.com/francescaeastwood

"Это то, что дает молодым девушкам искаженное представление о том, к чему они стремятся", "Как человек, который лечится от расстройства пищевого поведения, я могу обещать вам, что однажды вы с грустью посмотрите на эти фотографии. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию, но это болезнь контролирует вас. Я искренне надеюсь, что вы обратитесь за профессиональной медицинской помощью. Вы прекрасны и увядаете", "Кожа да кости. Боже мой. Это печально. Ты в порядке?", "О, милая. Пожалуйста, осознай, насколько ты худая. Тебе не нужно быть такой худой, чтобы тебя любили и принимали. ТЫ достаточно хороша. Конечно, мы тебя не знаем. Мы знаем только то, что ты решаешь нам показать. Но если ты выйдешь за рамки себя и… посмотришь", – отмечают под публикацией.

Правда, были и те, кто хвалил девушку, а на беспокойство других отвечал, что у нее просто такая конституция.

Франческа родилась под именем Франческа Рут Фишер-Иствуд в Реддинге, Калифорния, в августе 1993 года. Она кино- и телезвезда. Дочь голливудских легенд наиболее известна по ролям в таких фильмах как "Парни из Джерси", "Последняя девушка", "Вне закона: Ангелы ада", "Магистр изящных искусств", "Хранилище" и других. Она также снималась в реалити-шоу со своей семьей "Миссис Иствуд и компания".

Вместе со своим бойфрендом Алексом Рэйтом Франческа воспитывает маленького ребенка.

Ранее Фокус писал, что мать Франчески отрастила длинные волосы.