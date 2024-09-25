Донька Клінта Іствуда стривожила шанувальників своєю худорбою (фото)

Чорне бікіні, селфі в якому зробила актриса, ще більше підкреслило тендітну фігуру зірки. Підписники Франчески радять їй негайно погладшати.

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31-річна акторка Франческа Іствуд, дочка легендарного Клінта Іствуда і Френсіс Фішер, стривожила своїх підписників в Instagram після того, як опублікувала кілька знімків у бікіні.

На фото дівчина позує в ковбойському капелюсі і крихітному чорному бікіні, що складається з маленького топа і V-подібних трусиків із зав'язками з боків. В очі відразу ж впадає нездорова худорлявість Франчески, про що шанувальники відразу ж написали в коментарях.

Франческа Іствуд на нових фото виглядає дуже худою Фото: instagram.com/francescaeastwood Фото: instagram.com/francescaeastwood

"Це те, що дає молодим дівчатам спотворене уявлення про те, до чого вони прагнуть", "Як людина, котра лікується від розладу харчової поведінки, я можу обіцяти вам, що одного дня ви з сумом подивитеся на ці фотографії. Ви відчуваєте, що контролюєте ситуацію, але це хвороба контролює вас. Я щиро сподіваюся, що ви звернетеся по професійну медичну допомогу. Ви прекрасні і в'янете", "Шкіра та кістки. Боже мій. Це сумно. Ти в порядку?", "О, мила. Будь ласка, усвідом, наскільки ти худа. Тобі не потрібно бути такою худою, щоб тебе любили і приймали. ТИ досить гарна. Звичайно, ми тебе не знаємо. Ми знаємо тільки те, що ти вирішуєш нам показати. Але якщо ти вийдеш за меж себе і... подивишся", – зазначають під публікацією.

Щоправда, були й ті, хто хвалив дівчину, а на занепокоєння інших відповідав, що в неї просто така конституція.

Франческа народилася під ім'ям Франческа Рут Фішер-Іствуд у Реддингу, Каліфорнія, в серпні 1993 року. Вона кіно- і телезірка. Дочка голлівудських легенд найбільш відома за ролями в таких фільмах, як "Хлопці з Джерсі", "Остання дівчина", "Поза законом: Ангели пекла", "Магістр витончених мистецтв", "Сховище" та інших. Вона також знімалася в реаліті-шоу зі своєю сім'єю "Місіс Іствуд і компанія".

Разом зі своїм бойфрендом Алексом Рейтом Франческа виховує маленьку дитину.

Раніше Фокус писав, що мати Франчески відростила довге волосся.