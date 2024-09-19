72-річна голлівудська акторка відростила довге волосся і змінилася до невпізнання

Усе життя Френсіс Фішер носила руде волосся і, переважно, коротку стрижку.

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72-річна Френсіс Фішер, колишня подруга Клінта Іствуда і зірка фільмів "Титанік", "Непрощені", "Рептилія" та багатьох інших, з'явилася на прем'єрі фільму "Субстанція" в Лос-Анджелесі, здивувавши присутніх своїм зовнішнім виглядом, пише Hello.

Знаменитість, яка була відома шанувальникам своєю рудою шевелюрою, позувала на червоній доріжці з довгим сивим волоссям. На прем'єру вона одягла довгу сукню з контрастним воланом на подолі, чорну куртку-косуху та масивні чорні черевики.

Френсіс Фішер Фото: Getty Images

З прикрас на Френсіс був тоненький золотий ланцюжок з ледь помітною підвіскою і масивна каблучка з білого металу.

У фільмі "Титанік" Фішер зіграла Руф'ю Дьюїтт Б'юкетер, маму героїні Кейт Вінслет. У реальному житті актриса є матір'ю доньки Франчески, батько якої — ще одна легенда Голлівуду Клінт Іствуд. З Френсіс Фішер Іствуд почав зустрічатися на початку 1990-х років. Вони остаточно розлучилися 1995 року, так і не оформивши стосунків.

Клінт Іствуд і Френсіс Фішер, 1994 рік Фото: Getty Images

Френсіс почала свою кар'єру в театрі, а потім зіграла роль детектива Дебори Саксон у денній мильній опері CBS "На межі ночі". Вона також знялася у фільмі "Непрощений" 1992 року з Клінтом і у фільмі "Відпустка" 2020 року з Еммою Робертс.

Френсіс Фішер (праворуч) у фільмі "Титанік" Фото: Скрін відео

Актрису було включено до акторського складу вестерну "Іржа", під час якого Алек Болдвін випадково застрелив оператора-українку Галину Гатчінс. Саме вона першою повідомила про те, що режисера картини Джоела Соузу виписали з лікарні після поранення. Вона додала, що той не був у реанімації, і його поранення не було небезпечним для життя.

Фото: скрін

Її дочка Франческа — успішна молода актриса. Вона зіграла в таких фільмах, як "Хлопці з Джерсі", "Остання дівчина", "Ангели і злочинці", "M. F. A.", "Сховище" і "Старий". Дівчина також знімалася в реаліті-шоу "Місіс Іствуд і компанія". Франческа виховує маленького сина від свого бойфренда Алекса Райта.

Франческа Іствуд

Раніше Фокус писав, що Клінт Іствуд повів під вінець вагітну дочку.