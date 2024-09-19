72-летняя голливудская актриса отрастила длинные волосы и изменилась до неузнаваемости

Всю жизнь Фрэнсис Фишер носила рыжие волосы и, преимущественно, короткую стрижку.

Related video

72-летняя Фрэнсис Фишер, бывшая подруга Клинта Иствуда и звезда фильмов "Титаник, "Непрощенные", "Рептилия" и многих других, повилась на премьере фильма "Субстанция" в Лос-Анджелесе, удивив присутствующих своим внешним видом, пишет Hello.

Знаменитость, которая была известна поклонникам своей рыжей шевелюрой, позировала на красной дорожке с длинными седыми волосами. На премьеру она надела длинное платье с контрастной оборкой по подолу, черной куртке-косухе и массивных черных ботинках.

Фрэнсис Фишер Фото: Getty Images

Из украшений на Фрэнсис была тоненькая золотая цепочка с едва заметной подвеской и массивное кольцо из белого металла.

В фильме "Титаник" Фишер сыграла Руфь Дьюитт Бьюкетер, маму героини Кейт Уинслет. В реальной жизни актриса является матерью дочери Франчески, отец которой – еще одна легенда Голливуда Клинт Иствуд. С Фрэнсис Фишер Иствуд начал встречаться в начале 1990-х годов. Они окончательно расстались в 1995 году, так и не оформив отношений.

Клинт Иствуд и Фрэнсис Фишер, 1994 год Фото: Getty Images

Фрэнсис начала свою карьеру в театре, а затем сыграла роль детектива Деборы Саксон в дневной мыльной опере CBS "На грани ночи". Она также снялась в фильме "Непрощенный" 1992 года с Клинтом и в фильме "Отпуск" 2020 года с Эммой Робертс.

Фрэнсис Фишер (справа) в фильме "Титаник" Фото: Скрин видео

Актриса была включена в актерский состав вестерна "Ржавчина", во время которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс. Именно она первой сообщила о том, что режиссера картины Джоэла Соузу выписали из больницы после ранения. Она добавила, что тот не был в реанимации, и его ранение не было опасным для жизни.

Фото: скрин

Ее дочь Франческа – успешная молодая актриса. Она сыграла в таких фильмах, как "Парни из Джерси", "Последняя девушка", "Ангелы и преступники", "M.F.A.", "Хранилище" и "Старик". Девушка также снималась в реалити-шоу "Миссис Иствуд и компания". Франческа воспитывает маленького сына от своего бойфренда Алекса Райта.

Франческа Иствуд

Ранее Фокус писал, что Клинт Иствуд повел под венец беременную дочь.