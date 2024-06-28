Клинт Иствуд повел под венец беременную дочь: фото со свадьбы

Церемоия бракосочетания прошла на ранчо актера в присутствии 130 гостей, среди которых были его остальные семь детей.

94-летний американский киноактер, кинорежиссер и композитор Клинт Иствуд выдал замуж 27-летнюю дочь Морган за Таннера Купманса. Церемония бракосочетания состоялась на ранчо звезды Мишн в Кармеле (Калифорния), а на торжестве присутствовали семь других детей актера в числе 130 гостей, пишет Daily Mail.

На невесте была кружевная вуаль и белое платье с открытыми плечами, которое не скрывало округлившийся живот девушки.

Писательница и продюсер Морган рассказала журналистам, что "изначально хотела сбежать, но муж хотел устроить более масштабное торжество".

"Я считаю, что наша свадьба была идеальным промежуточным звеном, потому что она была настолько интимной, насколько это возможно (с такой огромной семьей, как моя), но при этом живой. Это были просто ближайшие родственники и их партнеры, близкие друзья семьи и лучшие друзья, которых мы знали всю нашу жизнь, когда росли в Кармеле. Моими любимыми моментами были первый взгляд перед церемонией с моим мужем и стояние с ним у алтаря. Несмотря на то, что все вокруг нас происходило так быстро, мы отлично провели время вместе в этот день", – призналась она.

Новоиспеченная жена поделилась кадрами со своей свадьбы. На одном из снимков можно увидеть, как Клинт наклонился к животу смеющейся дочери.

После церемонии бракосочетания состоялся свадебный ужин, где гостей кормили равиоли из филе-миньона, палтусом и мускатной тыквой, а также печеньем и ванильным свадебным тортом.

Ранчо, где состоялась свадьба, Иствуд купил в 1986 году, и там выросли большинство его детей. Ферма по-прежнему действующая, некоторые ее части были преобразованы в ресторан и роскошные номера.

Морган — единственный ребенок Клинта от бывшей жены Дины Иствуд. Они поженились в марте 1996 года, а в декабре того же года родилась Морган. Пара рассталась в 2012-м, а год спустя Дина подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия". Сейчас она замужем за Скоттом Фишером.

Могран, как уже говорилось выше, беременна. О грядущем пополнении она сообщила в мае, опубликовав пару снимков. На первом она и Купманс держат руки на ее животе. На другом изображении Морган держит руку на животе и повернулась к жениху для поцелуя.

В отличие от своего отца и брата-актера, Морган отошла от внимания и вместо этого работает писательницей-фрилансером. Вместе с мужем она живет в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что врач Клинта Иствуда раскрыл секреты его здоровья.