Клінт Іствуд повів під вінець вагітну доньку: фото з весілля

Церемонія одруження відбулася на ранчо актора за присутності 130 гостей, серед яких були його інші семеро дітей.

94-річний американський кіноактор, кінорежисер і композитор Клінт Іствуд видав заміж 27-річну дочку Морган за Таннера Купманса. Церемонія одруження відбулася на ранчо зірки Мішн у Кармелі (Каліфорнія), а на урочистості були присутні семеро інших дітей актора серед 130 гостей, пише Daily Mail.

На нареченій була мереживна вуаль і біла сукня з відкритими плечима, яка не приховувала кругленький живіт дівчини.

Письменниця і продюсерка Морган розповіла журналістам, що "спочатку хотіла втекти, але чоловік прагнув влаштувати більш масштабну урочистість".

"Я вважаю, що наше весілля було ідеальною проміжною ланкою, тому що воно було настільки інтимним, наскільки це можливо (з такою величезною сім'єю, як моя), але при цьому живим. Це були просто найближчі родичі та їхні партнери, близькі друзі сім'ї та найкращі друзі, яких ми знали все наше життя, коли росли в Кармелі. Моїми улюбленими моментами були перший погляд перед церемонією з моїм чоловіком і стояння з ним біля вівтаря. Попри те, що все навколо нас відбувалося так швидко, ми чудово провели час разом цього дня", — зізналася вона.

Новоспечена дружина поділилася кадрами зі свого весілля. На одному зі знімків можна побачити, як Клінт нахилився до живота доньки, котра сміється.

Після церемонії одруження відбулася весільна вечеря, де гостей годували равіолі з філе-міньйона, палтусом і мускатним гарбузом, а також печивом і ванільним весільним тортом.

Ранчо, де пройшло весілля, Іствуд купив 1986 року, і там виросли більшість його дітей. Ферма, як і раніше, діюча, деякі її частини були перетворені на ресторан і розкішні номери.

Морган — єдина дитина Клінта від колишньої дружини Діни Іствуд. Вони одружилися в березні 1996 року, а в грудні того ж року народилася Морган. Пара розлучилася 2012-го, а рік потому Діна подала на розлучення, пославшись на "непримиренні розбіжності". Зараз вона одружена зі Скоттом Фішером.

Могран, як уже говорилося вище, вагітна. Про прийдешнє поповнення вона повідомила в травні, опублікувавши кілька знімків. На першому вона і Купманс тримають руки на її животі. На іншому зображенні Морган тримає руку на животі і повернулася до нареченого для поцілунку.

На відміну від свого батька і брата-актора, Морган відійшла від уваги і замість цього працює письменницею-фрілансеркою. Разом із чоловіком вона живе в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що лікар Клінта Іствуда розкрив секрети його здоров'я.