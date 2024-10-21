В РФ заочно арестовали украинского кинопродюсера Александра Роднянского

Продюсер Александр Роднянский получил заочно 8,5 лет колонии.

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Российский суд заочно приговорил 63-летнего украинского продюсера Александра Роднянского, который в свое время основал телекомпанию 1+1, а в 2002–2009 годах руководил российской СТС Медиа, к 8,5 годам заключения за фейки о ВС России. Такую информацию опубликовали пропагандистские СМИ "Лента. ру".

Так, известно, что Александр Роднянский признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти".

В приговоре суда говорится: "Наказание прошу считать заочным". Кроме того, ему запретят администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Также суд снял арест с имущества и счетов, принадлежащих Роднянскому, поскольку в обеспеченной мере отпала необходимость.

По данным ТАСС, уголовное дело против кинопродюсера возбудили после его постов, опубликованных в социальных сетях, о якобы обстрелах Вооруженных сил (ВС) России Мариуполя, Запорожской области и Киева.

Ранее сообщалось, что прокурор ходатайствовал для Роднянского 9,5 года лишения свободы.

Позиция Роднянского относительно войны в Украине

Заметим, что Александр Роднянский родом из Киева, однако в 2002 году вместе с семьей переехал в Москву, где строил свою карьеру.

В 2014 году Роднянский никак не комментировал события в Украине, однако уже в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, он выехал из РФ. После этого режиссер разорвал все сотрудничества с россиянами и озвучил свою проукраинскую позицию. После такого решения Министр обороны РФ Шойгу направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой исключить продюсера и его проекты "из культурной повестки России".

Уже в октябре 2022 года режиссер получил статус иноагента в РФ, а в мае 2023 московский суд заочно арестовал его.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай заявила, что Александра Волошина могут объявить в международный розыск.

Кроме этого, Фокус писал, что дочь Клинта Иствуда арестовали за избиение бойфренда.