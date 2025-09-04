"В неї відраза до мене": Ганін розповів про конфліктні стосунки з Настею Ткаченко (відео)

Конфліктні стосунки між коміком Кирилом Ганіним та гумористкою Анастасією Ткаченко не награні та не є частиною шоу, у яких вони спільно знімаються. Їм справді важко спілкуватись та знайти спільну мову, як в кадрі, так і в реальному житті, що призводить до сварок.

"Настя мені не подобається. Вона одна з тих людей, з якими мені важко спілкуватись на Stadium Family…Я не знаю, як з нею правильно спілкуватись", — пояснив в інтерв'ю Маші Єфросиніній Кирило Ганін.

Він пояснив, що Настя Ткаченко ніколи не спілкувалась з ним легко та весело, а виключно через постійні зачепи та образи.

"До нас приходить Жан Беленюк. Я беру собі нік "Жан Жак де Бержерак". Мені здається це прикольно: Жан Жак — це такий коньяк, я підв'язався трохи до зірки, ну — прикол. Вона з мене сміється, тому що я — ботан. Мовляв: "багато читаєш, ботан", — розповів Ганін.

Він також навів у приклад випадок, коли його в імпровізації попросили зачитати реп. Оскільки Ганіну це колись подобалось, він це легко зробив, проте Ткаченко заявила, що Кирило заздалегідь готувався і, мабуть, наперед знав завдання, яке йому дадуть.

"Якесь у неї трохи упереджене ставлення до мене, і я не розумію чому", — зазначив Ганін.

Він уточнив, що у них з Настею взагалі немає спільних тем для спілкування, тому він не бачить сенсу щось намагатись змінити у їх стосунках, хоча колись робив спробу.

"На одному із випусків шоу "Шпигун" я намагався примиритись з Настею. Я почав гнути любовну лінію. Я приніс подарував їй "рафаелки" і інші смаколики. Вона ж сказала, що цього всього не їсть і якби у судочку була котлета з пармезаном, тоді б це було добре. Тому всі "рафаелки" з'їв Фіма", — розповів Кирило.

За його словами, він вже навчився не провокуватись на її певні випади або навпаки провокуватись, коли цей конфлікт потрібен для шоу.

"В неї прям відраза до мене. В моєму житті я прям з таким не стикався, але були люди, які чомусь реагували на мене негативно. Ну хочеш ти про мене так думати, що я якийсь неправедний кінь — думай!", — наголосив Ганін.

Насамкінець він підкреслив, що в житті один одному вони пакостей не роблять.

