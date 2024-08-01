"Казав, що я товста": зірка "Ліги сміху" розповіла про складні стосунки з татом (відео)

Анастасія Ткаченко наголосила, що її самооцінка не залежить від думки оточення. Втім, близька людина завжди мала вплив на неї.

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Українська акторка Анастасія Ткаченко розповіла про комплекси та вплив надлишкової ваги на самооцінку. Зірка "Ліги сміху" напередодні прийшла на програму Раміни Есхакзай "30+".

Анастасія зазначила, що її впевненість не змінюється від того, яка в неї вага. Тільки перед татом вона відчувала себе інакше.

"Він (тато, — ред.) мені казав, що я товста, що я якась не така. Я завжди була товстою, але в мене є такий внутрішній стержень, що незалежно від того, яка в мене вага, в мене не йде нікуди впевненість в собі", — розповіла Ткаченко.

Зокрема, комедійна акторка зізналася, що в неї немає браку уваги від чоловіків.

Анастасія Ткаченко розповіла про комплекси

Окрім цього, "авторитарний" батько не звертав уваги на творчий потенціал доньки.

"У мене була бурхлива уява і фантазія, я була творча дитина. У кожної дитини є момент, коли вона дофантазовує щось, і для дитини це істина. Батько не хотів розбиратися, і тому, що б я не казала, все це знецінювалося. Я думала, що чогось не достойна, що не вмію спілкуватися, і у мене зараз тягнеться ця проблема. Чого я активно не веду Instagram? Хоча я в житті цікава та весела, але комплекс тягнеться звідти: "Кому це цікаво? У мене в житті нічого не відбувається". Хоча це не так!" – розповіла акторка.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити дитину.

Раніше Фокус писав про новий роман Раміни Есхакзай.