"Говорил, что я толстая": звезда "Лиги смеха" рассказала о сложных отношениях с папой (видео)

Анастасия Ткаченко отметила, что ее самооценка не зависит от мнения окружающих. Впрочем, близкий человек всегда имел влияние на нее.

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Украинская актриса Анастасия Ткаченко рассказала о комплексах и влиянии избыточного веса на самооценку. Звезда "Лиги смеха" накануне пришла на программу Рамины Эсхакзай "30+".

Анастасия отметила, что ее уверенность не меняется от того, какой у нее вес. Только перед папой она чувствовала себя иначе.

"Он (папа, — ред.) мне говорил, что я толстая, что я какая-то не такая. Я всегда была толстой, но у меня есть такой внутренний стержень, что независимо от того, какой у меня вес, у меня не уходит никуда уверенность в себе", — рассказала Ткаченко.

В частности, комедийная актриса призналась, что у нее нет недостатка внимания от мужчин.

Анастасия Ткаченко рассказала о комплексах

Кроме этого, "авторитарный" отец не обращал внимания на творческий потенциал дочери.

"У меня было бурное воображение и фантазия, я была творческий ребенок. У каждого ребенка есть момент, когда он дофантазирует что-то, и для ребенка это истина. Отец не хотел разбираться, и поэтому, что бы я ни говорила, все это обесценивалось. Я думала, что чего-то не достойна, что не умею общаться, и у меня сейчас тянется эта проблема. Почему я активно не веду Instagram? Хотя я в жизни интересная и веселая, но комплекс тянется оттуда: "Кому это интересно? У меня в жизни ничего не происходит". Хотя это не так!" — рассказала актриса.

Напомним, Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка.

Ранее Фокус писал о новом романе Рамины Эсхакзай.