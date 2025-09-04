"Не любил запад Украины": известный комик шокировал, как его отец поддерживает россиян

Украинский комик Данил Повар рассказал о позиции отца, который в войне поддерживает российскую сторону. Блогер вспоминает, что мужчина находился под влиянием вражеской пропаганды давно.

Повар, который родом из оккупированной россиянами Каховки, не общается с родным человеком. В интервью Славе Демину он сказал, что решил оборвать отношения, ведь не было смысла что-то доказывать отцу.

Данил Повар рассказал о своей семье

Повар говорит, что у его папы такая позиция, вероятно, из-за того, что он родился в России и прожил там большую часть жизни.

"Оно просто поставило точку в общении, потому что там нет уже смысла. Он родился там, вырос там, сформировался там. Он прожил большую часть жизни там. Он учился в Херсоне, это тоже русскоязычный город. Он не любил запад Украины, Майдан не поддерживал, смотрел Путина. Он взрослый, очень упрямый и он меня считает неправым, что это я ошибаюсь", — признался комик.

Тем временем мама Повара выехала из оккупации и живет вместе с сыном в столице. Также в Киеве и родная сестра Данила. Их квартира в оккупированной россиянами Каховке сейчас пустует.

"Все хорошо, стоит. Ну, не забрали. Там сейчас никто не купит. И если ты продашь, то ты как будто надежду убиваешь, что ты вернешься. А надежда — это последнее, что есть. И это не выгодно просто продать", — говорит Повар.

