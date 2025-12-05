Вбивство ветерана АТО у Львові: нападник розповів свою версію подій (відео)

5 грудня Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, який, за даними слідства, завдав смертельного поранення ножем військовослужбовцю Юрію Бондаренку. Під час засідання він розповів, що чекав на адвоката, коли його почали бити.

Кедрук запевнив, що надав усі документи й першим не нападав. З його слів, військові вийшли з буса й нібито почали його бити. Про це повідомили у hromadske, кореспонденти якого були під час судового засідання.

"Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: "Перевіряйте по базі". Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком", — розповів підозрюваний.

Він зазначив, що пам'ятає, як його бити "три-чотири працівники у формі", а поліція на це не реагувала.

"Наступне, що пам’ятаю, — як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя", — додав Кедрук.

Він підтвердив, що носив на поясі ніж, але не зміг точно відповісти, чи завдав ним удару.

"Судячи з усього, так", — сказав чоловік.

Йому оголошені підозри за двома статтями:

про умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, а також з метою залякування потерпілого, що спричинило смерть;

про умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть.

Прокурор просив взяти львів'янина під варту, щоб він не втік. Адвокатка запевнила, що такого ризику немає, і просила про домашній арешт. Вона пояснила, що Кедрук доглядає за хворою бабусею, яка при цьому живе у Рівненській області. Сам підозрюваний теж пообіцяв не тікати. Раніше він судимий не був, нині офіційно ніде не працює.

За рішенням суду Кедрука відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 5 грудня у Львові відбулося прощання з 37-річним ветераном АТО Юрієм Бондаренком. Його поховають на Личаківському кладовищі. Мер Львова Андрій Садовий заявив про "біль і несправедливість", наголосивши, що військовий міг звільнитись зі служби за станом здоров’я, але хотів бути корисним.

Трагедія сталася 3 грудня, коли група військових ТЦК проводила перевірку документів у військовозобов’язаних. Бондаренко отримав ножове поранення у пах, а його побратим — удар у голову.