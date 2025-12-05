Убийство ветерана АТО во Львове: нападавший рассказал свою версию событий (видео)

5 декабря Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения для 30-летнего Григория Кедрука, который, по данным следствия, нанес смертельное ранение ножом военнослужащему Юрию Бондаренко. Во время заседания он рассказал, что ждал адвоката, когда его начали избивать.

Кедрук заверил, что предоставил все документы и первым не нападал. По его словам, военные вышли из буса и якобы начали его бить. Об этом сообщили в hromadske, корреспонденты которого присутствовали на судебном заседании.

"Меня остановили для проверки документов, я предоставил документы. Говорю: "Проверяйте по базе". Вызвал адвоката, жду. Приехал бус, открыли дверь, сразу я получил в лицо. Меня забрызгали баллончиком", — рассказал подозреваемый.

Он отметил, что помнит, как его били "три-четыре работника в форме", а полиция на это не реагировала.

"Следующее, что помню, — как открываю дверь домой и пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица", — добавил Кедрук.

Он подтвердил, что носил на поясе нож, но не смог точно ответить, нанес ли им удар.

"Судя по всему, да", — сказал мужчина.

Ему объявлены подозрения по двум статьям:

об умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном способом, имеющим характер особого мучения, а также с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть;

об умышленном тяжком телесном повреждении, причиненном в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшем смерть.

Прокурор просил взять львовянина под стражу, чтобы он не сбежал. Адвокат заверила, что такого риска нет, и просила о домашнем аресте. Она объяснила, что Кедрук ухаживает за больной бабушкой, которая при этом живет в Ривненской области. Сам подозреваемый тоже пообещал не убегать. Ранее он судим не был, сейчас официально нигде не работает.

По решению суда Кедрука отправили во львовское СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 5 декабря во Львове состоялось прощание с 37-летним ветераном АТО Юрием Бондаренко. Его похоронят на Лычаковском кладбище. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "боли и несправедливости", отметив, что военный мог уволиться со службы по состоянию здоровья, но хотел быть полезным.

Трагедия произошла 3 декабря, когда группа военных ТЦК проводила проверку документов у военнообязанных. Бондаренко получил ножевое ранение в пах, а его побратим — удар в голову.