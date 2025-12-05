Убийство военного из ТЦК: во Львове проходит прощание с ветераном АТО (фото)

Юрий Бондаренко служил в ТЦК и умер в больнице, получив удар в бедренную артерию ножом от военнообязанного. 5 декабря с ним прощаются во Львове, где произошла трагедия.

Во Львове проходит прощание с 37-летним ветераном АТО, смертельно раненным во время проверки документов у военнообязанного. Об этом 5 декабря сообщили в hromadske.

Церемония прощания проходит на площади Рынок. Прощаются сразу с тремя военнослужащими, кроме харьковчанина Бондаренко — с бразильцем Луисом Фелипе Виейра Толедо Порто и львовянином Андреем Криницким.

Фото с прощания с Юрием Бондаренко Фото: hromadske

Чин похорон убитого работника ТЦК назначили в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Его тело похоронят на Лычаковском кладбище.

Городской голова Львова Андрей Садовый 4 декабря информировал, что Бондаренко прошел фронт, АТО и службу в штурмовых бригадах, а погиб во Львове.

Відео дня

"Друзья Юрия рассказали, что после фронта, с его диагнозом, он мог уволиться. Но остался. Хотел быть полезным Украине. Делал свою работу честно и ответственно — так, как от него ждало государство. И поэтому эта смерть — ужас. Боль и несправедливость. Такие случаи недопустимы", — подчеркнул он.

Мэр сообщил, что у ветерана осталась жена, и выразил соболезнования его родным.

Напомним, трагедия произошла 3 декабря. В ТЦК сообщили, что во время разговора мужчина выхватил нож и ударил им Бондаренко, другой военный получил удар в голову. Из-за кровотечения спасти ветерана АТО не удалось, ведь была повреждена аорта.

Главный редактор проекта "Исландия" Сергей Гришин заявил, что познакомился с погибшим летом 2023 года, когда он предлагал в сети отдать не нужный ему пикап L200. Выяснилось, что его владелец был комиссован из-за ранения, но после начала полномасштабной войны поехал в Харьков, чтобы поддержать побратимов на передовой. Сначала Бондаренко помогал армии финансово, а затем решил мобилизоваться, после службы в ПВО перевелся в ТЦК.