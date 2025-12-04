Был ветераном АТО и помогал ВСУ: что известно о работнике ТЦК, которого убили во Львове

Во Львове погиб ветеран АТО и работник ТЦК, которого смертельно ранил ножом 30-летний мужчина во время выполнения обязанностей в городе. Погибшим оказался военный Юрий Бондаренко, который активно помогал собратьям и не мог стоять в стороне, когда в стране идет война.

В своей публикации на странице в Facebook главный редактор проекта "Исландия" Сергей Гришин рассказал, что лично знал погибшего. По его словам, впервые он познакомился с Юрием летом 2023 года, когда неизвестный в чате предложил отдать свой пикап L200, потому что он ему якобы не нужен. Ситуация показалась странной, однако Гришин решил связаться с мужчиной и уже на следующий день приехал во Львов, где получил автомобиль в отличном состоянии.

Со временем между Гришиным и Юрием завязалась дружба. Сергей узнал, что Юрий — ветеран АТО, который был комиссован из-за ранения. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года он отправился из Львова в Харьков, чтобы поддержать побратимов на передовой.

Примерно через месяц после первой встречи Юрий передал Гришину $5000, отметив, что "мы знаем, что с ними делать". С тех пор они поддерживали дружеские контакты и встречались во Львове каждые 2-3 месяца.

Впоследствии Юрий сообщил, что не может оставаться в стороне и решил повторно мобилизоваться, на этот раз в подразделения ПВО, а позже перевелся в территориальный центр комплектования. Вчера, во время выполнения служебных обязанностей во Львове, он погиб от удара ножом, нанесенного 30-летним мужчиной.

Во Львове убили работника ТЦК: что об этом известно

Напомним, что 3 декабря во Львове во время проверки военно-учетных документов 30-летний мужчина ножом смертельно ранил ветерана АТО и работника ТЦК Юрия Бондаренко. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова и Японской: нападавший ударил бойца в пах, повредив аорту, из-за чего он скончался в больнице.

В результате нападения пострадал также другой военный, которому мужчина нанес удар по голове. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия, однако правоохранители задержали его 4 декабря. Ему предъявят подозрение по ч. 2 ст. 121 (умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 3 ст. 350 (насилие в отношении военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за эти преступления — до 12 лет лишения свободы.

В ОК "Запад" и Львовском ТЦК подчеркнули, что Юрий Бондаренко продолжал служить Украине, выполняя важные задачи в тылу во время войны. Трагический случай подчеркивает риски, с которыми сталкиваются военные даже в мирном городе, и заставляет общество осознать собственную ответственность за безопасность окружающих.

