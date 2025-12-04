Був ветераном АТО та допомагав ЗСУ: що відомо про працівника ТЦК, якого вбили у Львові

У Львові загинув ветеран АТО та працівник ТЦК, якого смертельно поранив ножем 30-річний чоловік під час виконання обов’язків у місті. Загиблим виявився військовий Юрій Бондаренко, який активно допомагав побратимам та не міг стояти осторонь, коли в країні триває війна.

У своїй публікації на сторінці в Facebook головний редактор проєкту "Ісландія" Сергій Грішин розповів, що особисто знав загиблого. За його словами, вперше він познайомився з Юрієм влітку 2023 року, коли невідомий у чаті запропонував віддати свій пікап L200, бо він йому нібито не потрібен. Ситуація здалася дивною, проте Грішин вирішив зв’язатися з чоловіком і вже наступного дня приїхав до Львова, де отримав автомобіль у відмінному стані.

З часом між Грішиним та Юрієм зав’язалася дружба. Сергій дізнався, що Юрій – ветеран АТО, який був комісований через поранення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року він вирушив зі Львова до Харкова, щоб підтримати побратимів на передовій.

Приблизно через місяць після першої зустрічі Юрій передав Грішину $5000, зазначивши, що "ми знаємо, що з ними робити". З того часу вони підтримували дружні контакти та зустрічалися у Львові кожні 2–3 місяці.

Згодом Юрій повідомив, що не може залишатися осторонь і вирішив повторно мобілізуватися, цього разу до підрозділів ППО, а пізніше перевівся до територіального центру комплектування. Вчора, під час виконання службових обов’язків у Львові, він загинув від удару ножем, завданого 30-річним чоловіком.

У Львові вбили працівника ТЦК: що про це відомо

Нагадаємо, що 3 грудня у Львові під час перевірки військово-облікових документів 30-річний чоловік ножем смертельно поранив ветерана АТО та працівника ТЦК Юрія Бондаренка. Інцидент стався на перехресті вулиць Єфремова та Японської: нападник вдарив бійця у пах, пошкодивши аорту, через що він помер у лікарні.

У результаті нападу постраждав також інший військовий, якому чоловік завдав удару по голові. Після нападу зловмисник втік із місця події, проте правоохоронці затримали його 4 грудня. Йому висунуть підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, що призвело до смерті) та ч. 3 ст. 350 (насильство щодо військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі.

В ОК "Захід" та Львівському ТЦК підкреслили, що Юрій Бондаренко продовжував служити Україні, виконуючи важливі завдання в тилу під час війни. Трагічний випадок наголошує на ризиках, з якими стикаються військові навіть у мирному місті, та змушує суспільство усвідомити власну відповідальність за безпеку оточуючих.

