Вбивство військового з ТЦК: у Львові проходить прощання з ветераном АТО (фото)

Юрій Бондаренко служив у ТЦК і помер у лікарні, отримавши удар у стегнову артерію ножем від військовозобов'язаного. 5 грудня з ним прощаються у Львові, де сталася трагедія.

У Львові проходить прощання з 37-річним ветераном АТО, смертельно пораненим під час перевірки документів у військовозобов'язаного. Про це 5 грудня повідомили у hromadske.

Церемонія прощання проходить на площі Ринок. Прощаються одразу з трьома військовослужбовцями, окрім харків'янина Бондаренка — з бразильцем Луісом Феліпе Віейра Толедо Порто та львів’янином Андрієм Криницьким.

Фото з прощання з Юрієм Бондаренком Фото: hromadske

Чин похорону вбитого працівника ТЦК призначили в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Його тіло поховають на Личаківському кладовищі.

Міський голова Львова Андрій Садовий 4 грудня інформував, що Бондаренко пройшов фронт, АТО та службу у штурмових бригадах, а загинув у Львові.

"Друзі Юрія розповіли, що після фронту, з його діагнозом, він міг звільнитися. Але залишився. Хотів бути корисним Україні. Робив свою роботу чесно й відповідально — так, як від нього чекала держава. І тому ця смерть — жах. Біль і несправедливість. Такі випадки неприпустимі", — наголосив він.

Мер повідомив, що у ветерана залишилася дружина, і висловив співчуття його рідним.

Нагадаємо, трагедія сталася 3 грудня. У ТЦК повідомили, що під час розмови чоловік вихопив ножа та вдарив ним Бондаренка, інший військовий отримав удар в голову. Через кровотечу врятувати ветерана АТО не вдалося, адже була пошкоджена аорта.

Головний редактор проєкту "Ісландія" Сергій Грішин заявив, що познайомився з загиблим влітку 2023 року, коли він пропонував у мережі віддати не потрібний йому пікап L200. З’ясувалося, що його власник був комісований через поранення, але після початку повномасштабної війни поїхав у Харків, щоб підтримати побратимів на передовій. Спочатку Бондаренко допомагав війську фінансово, а згодом вирішив мобілізуватись, після служби у ППО перевівся у ТЦК.