Мужчина напал с топором-молотком на военного ТЦК: его задержала полиция (фото)

Вечером 9 декабря мужчина, который не желал проверки его документов, ударил военного ТЦК в грудь кухонным инструментом. Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.

9 декабря во Львовской области произошел новый случай "дерзкой агрессии" против группы оповещения, которую сопровождал работник полиции. Мужчина мобилизационного возраста, у которого пытались проверить документы, нанес травмы военному. Предварительно, он воспользовался для этого топором-молотком. Об этом заявили в Оперативном командовании "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет. В ОК "Запад" отметили, что это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, когда военный погиб от ножевого ранения.

Кухонный инструмент, которым мужчина нанес удар военному Фото: Полиция Львовской области

"Мы фиксируем повторение опасного сценария: агрессия против военных перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию. В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие", — отметила пресс-служба.

Відео дня

В командовании подчеркнули, что формирование негативного отношения к ТЦК в соцсетях создают среду, в которой агрессия против военных — оправдана или даже "героическая". В ОК "Запад" назвали такую внутреннюю агрессию неприемлемой.

"Украинская армия не может эффективно воевать на два фронта: против внешнего врага и против безответственности тех, кто позволяет себе пренебрегать законом и ставить под угрозу жизнь военнослужащих", — добавила пресс-служба.

Нападение на ТЦК: мужчину задержали

10 декабря в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области заявили, что нападавшего на военного ТЦК задержали. Им оказался 52-летний житель города Стрый, которому теперь грозит до 5 лет заключения.

Фото задержанного Фото: Полиция Львовской области

Примерно в 19:30 9 декабря на линию 102 сообщили о пациенте Стрыйской центральной районной больницы с убойной раной грудной клетки. Выяснилось, что военный получил травму на улице Красовского от прохожего, который пытался убежать от группы по оповещению. Пострадавший его догнал и тогда получил удар в грудь топором-молотком.

Полиция возбудила дело о насилии в отношении должностного лица и провела задержание.

Напомним, упомянутая командованием трагедия во Львове произошла 3 декабря. Тогда мужчина нанес военному ТЦК смертельное ранение ножом, другой военнослужащий получил удар в голову. Нападавший скрылся с места происшествия, но утром 4 декабря в полиции заявили о его задержании.

5 декабря 30-летний Григорий Кедрук, который проходит подозреваемым по делу об убийстве военного ТЦК и ветерана АТО Юрия Бондаренко, рассказал собственную версию событий. Он заверил, что первым не нападал, и не смог точно ответить, бил ли погибшего ножом.