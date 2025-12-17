Хотів уникнути призову: В ТЦК Одеси чоловік різав собі вени та кидався на людей з ножем

У Київському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеси чоловік, який перебував у розшуку, розрізав собі вени та погрожував військовослужбовцям ножем.

Чоловік не надав жодних документів, які б підтверджували його непридатність до служби, повідомили в Київському РТЦК Одеси.

"Даний громадянин був доставлений до Київського РТЦК та СП м. Одеси представниками Національної поліції України, оскільки перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку. Всупереч поширеним твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" дані про наявність у нього відстрочки відсутні", — йдеться у повідомленні.

В ТЦК уточнили, що чоловік під час проведення стандартних процедур здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб.

"Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано", — пояснили в ТЦК.

Там також підкреслили, що військовослужбовці ТЦК та СП не застосовували фізичного примусу та не вчиняли протиправних дій щодо громадянина.

"Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров'я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою", — зазначили в ТЦК.

Водночас у Центрі закликали суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації.

