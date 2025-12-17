Хотел избежать призыва: В ТЦК Одессы мужчина резал себе вены и бросался на людей с ножом

В Киевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Одессы мужчина, который находился в розыске, вскрыл себе вены и угрожал военнослужащим ножом.

Мужчина не предоставил никаких документов, подтверждающих его непригодность к службе, сообщили в Киевском РТЦК Одессы.

"Данный гражданин был доставлен в Киевский РТЦК и СП г. Одессы представителями Национальной полиции Украины. Одессы представителями Национальной полиции Украины, поскольку находился в официальном розыске за нарушение правил воинского учета. Вопреки распространенным утверждениям, гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберег" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют", — говорится в сообщении.

Відео дня

В ТЦК уточнили, что мужчина во время проведения стандартных процедур совершил попытку самокалечения во избежание призыва и давления на должностных лиц.

"Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован", — пояснили в ТЦК.

Там также подчеркнули, что военнослужащие ТЦК и СП не применяли физического принуждения и не совершали противоправных действий в отношении гражданина.

"Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", — отметили в ТЦК.

В то же время в Центре призвали общество критически относиться к заявлениям лиц, которые пытаются оправдать нарушение закона эмоциональными провокациями и распространением ложной информации.

пост РТЦК Одессы Фото: Скриншот

Напомним, 11 декабря в Одессе активисты заявили об избиении морпеха представителями ТЦК.

Фокус также писал о том, что во Львовской области мужчина напал с топором-молотком на военного ТЦК.